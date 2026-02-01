Durante los meses de verano, el incremento de la temperatura puede provocar cuadros de golpe de calor y deshidratación, dos afecciones que, de no ser atendidas a tiempo, pueden poner en riesgo la vida, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), durante el verano pasado Lima registró temperaturas de hasta 32,8 °C, niveles que incrementan significativamente el riesgo de emergencias asociadas al calor.

Olas de calor y regiones más afectadas

A nivel nacional, el Senamhi reportó 202 olas de calor diurnas durante diciembre de 2025, evidenciando un escenario de alta exposición térmica. Las regiones más afectadas fueron Arequipa, con 32,6 °C durante 16 días; Moquegua, con 25,8 °C por 23 días; y San Martín, que alcanzó 38,6 °C durante 11 días.

Este contexto eleva la probabilidad de complicaciones de salud vinculadas al calor extremo, sobre todo en entornos urbanos y durante actividades al aire libre.

Qué es el golpe de calor y la deshidratación

“El golpe de calor ocurre cuando el cuerpo pierde su capacidad para regular la temperatura, pudiendo generar síntomas como dolor de cabeza intenso, mareos, piel caliente y enrojecida, confusión, náuseas e incluso pérdida del conocimiento. La deshidratación, por su parte, se produce cuando el organismo pierde más líquidos de los que ingiere, afectando funciones vitales”, explica Nandy Vega, subdirectora médica de Mapfre.

Prevención dentro del hogar

Para reducir los riesgos durante la temporada de calor dentro de casa, la especialista recomienda:

Mantener los ambientes ventilados y frescos.

Consumir agua de forma constante, incluso sin sensación de sed.

Priorizar una alimentación ligera, rica en frutas y verduras.

Evitar dejar a niños, adultos mayores o mascotas en espacios cerrados y sin ventilación.

Cuidados al realizar actividades al aire libre

Cuando se realizan actividades fuera del hogar, se aconseja:

Evitar la exposición directa al sol entre las 11 a. m. y las 4 p. m.

Usar ropa ligera y de colores claros, sombreros o gorras y protector solar.

Llevar siempre agua y hacer pausas de descanso en zonas con sombra.

Supervisar constantemente a niños y niñas, quienes son más vulnerables al calor extremo.

“Frente a un verano cada vez más intenso, la prevención y la información son claves. Cuidar la hidratación y limitar la exposición al calor puede evitar complicaciones graves y proteger la salud de toda la familia”, añade Vega.