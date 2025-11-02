La Hemoglobinuria Paroxística Nocturna (HPN) es una enfermedad hematológica rara y potencialmente mortal que afecta a una persona por cada millón en el mundo. Aunque su incidencia es baja, puede generar fatiga extrema, anemia severa y trombosis en órganos vitales como el hígado, los pulmones o el cerebro.

Según la Sociedad Peruana de Hematología (SPH), el diagnóstico temprano es esencial para evitar complicaciones graves y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Diagnóstico y síntomas más comunes

La HPN puede manifestarse a cualquier edad, aunque es más frecuente en adultos jóvenes de alrededor de 30 años. No es hereditaria: surge por una mutación genética adquirida que provoca la destrucción continua de glóbulos rojos (hemólisis).

Entre los síntomas de alerta destacan la orina oscura por las mañanas, fatiga persistente, anemia inexplicable y la formación de coágulos sanguíneos sin causa aparente. Estos signos suelen confundirse con otras enfermedades, lo que retrasa el diagnóstico oportuno.

“La HPN es una patología poco frecuente y compleja, pero un diagnóstico temprano puede cambiar por completo el pronóstico del paciente. Ante síntomas como anemia, cansancio inexplicable o episodios de orina oscura, es fundamental acudir a un hematólogo”, explicó la Dra. Carolina Tokumura Tokumura, hematóloga, profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y vicepresidenta de la Sociedad Peruana de Hematología.

Situación en el Perú

En el país no existe una cifra oficial de casos confirmados, aunque los especialistas estiman que la subnotificación y el escaso acceso a pruebas especializadas dificultan conocer la real magnitud del problema.

La citometría de flujo de sangre periférica es actualmente la prueba estándar para confirmar el diagnóstico. Sin embargo, el acceso a medicamentos específicos y a tratamientos continuos aún representa un desafío para los pacientes peruanos.

Llamado por el Día Mundial de la HPN

Cada 24 de octubre, se conmemora el Día Mundial de la Hemoglobinuria Paroxística Nocturna, una fecha que busca visibilizar esta enfermedad y promover el acceso a diagnóstico y tratamiento oportunos.

En ese marco, la Sociedad Peruana de Hematología exhorta a la población y al personal médico a reconocer los síntomas y derivar a los pacientes a especialistas hematólogos ante cualquier sospecha.

“Cada diagnóstico oportuno no solo mejora la calidad de vida, sino que puede salvar vidas”, enfatizó la SPH en su pronunciamiento oficial.