La hipertensión ocular, también conocida como presión intraocular elevada, es un problema que puede pasar desapercibido durante años, pero representa un serio riesgo para la salud visual. Según el Ministerio de Salud, el glaucoma —enfermedad a la que está estrechamente ligada— afecta al 3 % de la población peruana y es responsable del 13,7 % de los casos de ceguera irreversible en el país.

Aunque no siempre presenta síntomas, hay ciertas señales que podrían indicar un aumento anormal de la presión ocular. Marleni Mendoza, médico oftalmóloga y asesora científica de Laboratorios Lansier, detalla cinco signos que merecen atención inmediata:

Visión borrosa ocasional: Episodios intermitentes de visión borrosa, sobre todo tras leer o usar pantallas, podrían estar asociados a una presión intraocular elevada. Dolor ocular: Aunque no es frecuente, algunas personas pueden experimentar molestias o dolor en los ojos si la presión es demasiado alta. Halos alrededor de las luces: Ver destellos o círculos brillantes, especialmente por la noche, puede ser una señal de advertencia. Pérdida de visión periférica: La disminución de la visión lateral es uno de los síntomas más característicos del glaucoma avanzado, pero pasa desapercibida en las primeras etapas. Dolores de cabeza persistentes: Si son frecuentes y se acompañan de síntomas visuales, podrían estar relacionados con un problema ocular.

“Es importante destacar que la hipertensión ocular no es sinónimo de glaucoma. En estos casos, el nervio óptico aún no presenta daño, pero el riesgo de que eso ocurra aumenta si no se hace seguimiento médico”, advierte Mendoza.

La especialista resalta que el diagnóstico precoz es clave para prevenir el desarrollo del glaucoma. Las opciones de tratamiento incluyen colirios antihipertensivos (preferentemente sin preservantes), terapias con láser y, en ciertos casos, cirugía.

Mendoza enfatiza que esta condición puede desarrollarse sin síntomas evidentes, por lo que recomienda exámenes oftalmológicos periódicos, especialmente a partir de los 40 años, como medida preventiva fundamental para preservar la salud visual.

