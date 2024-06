Con la llegada del clima frío en el mundo fitness, surge la oportunidad para aquellos que buscan mejorar su físico y aumentar su masa muscular. Esta época es excelente para enfocarse en ganar volumen gracias a las condiciones que permiten entrenamientos más intensos y una dieta rica en nutrientes.

Durante los meses fríos, el cuerpo requiere más energía para mantenerse caliente, lo que incrementa el gasto calórico, es decir la cantidad de calorías que se queman durante el día, esto facilita un entorno propicio para el crecimiento muscular. Además, el clima invita a pasar más tiempo en interiores, permitiendo una mayor dedicación al gimnasio y a la planificación de una buena alimentación.

Sin embargo, una de las preocupaciones comunes durante la fase de volumen es la ganancia de grasa junto con el músculo. Para evitar esto, es importante controlar el superávit calórico, lo que implica que la ingesta adicional de calorías provenga de fuentes saludables y equilibradas.

“Durante las estaciones frías, es esencial mantener un equilibrio adecuado entre la ingesta calórica y el gasto energético para aumentar la masa muscular sin acumular grasa. Consumir proteínas de alta calidad es crucial para la reparación y crecimiento muscular, mientras que los carbohidratos complejos y las grasas saludables proporcionan energía sostenida. Además, combinar una rutina de fuerza con ejercicios cardiovasculares moderados puede ayudar a maximizar los resultados y evitar la ganancia de grasa”, explica Claudia Misle, líder técnico de Smart Fit.

Para lograr un aumento de masa muscular sin acumular grasa, es crucial seguir estos consejos:

Entrenamiento de fuerza:

Incorpora ejercicios compuestos como sentadillas, peso muerto, press de banca y dominadas, que trabajen múltiples grupos musculares.

Utiliza cargas pesadas y realiza series de bajas repeticiones (6-8 repeticiones) para maximizar la hipertrofia muscular.

Asegúrate de aumentar gradualmente la carga para estimular el crecimiento continuo de los músculos.

Nutrición adecuada:

Consume una dieta equilibrada con un enfoque en proteínas de alta calidad, como carnes, pescado, huevos, lácteos y legumbres, para apoyar la reparación y el crecimiento muscular.

Incluye carbohidratos complejos, como avena, arroz integral, y papas, para proporcionar la energía necesaria para los entrenamientos intensos.

No descuides las grasas saludables provenientes de fuentes como la palta, frutos secos, semillas y aceite de oliva, que son esenciales para la producción hormonal y la salud general.

Descanso y recuperación:

Duerme entre 6-8 horas cada noche, ya que el sueño es fundamental para la recuperación y el crecimiento muscular.

Incorpora días de descanso en tu rutina de entrenamiento para permitir que los músculos se reparen y crezcan.

Considera técnicas de recuperación activa como el estiramiento, el yoga o los masajes, que pueden ayudar a reducir la tensión muscular y mejorar la circulación sanguínea.

Monitoreo regular del progreso:

Mantén un registro detallado de tus entrenamientos, incluyendo los ejercicios, series, repeticiones y pesos utilizados.

Lleva un diario de alimentos para asegurarte de que estás consumiendo las calorías y macronutrientes necesarios para tu objetivo.

Realiza evaluaciones periódicas de tus cambios corporales a través de fotos, mediciones de circunferencia y análisis de composición corporal.

Entonces, ¿hay un momento del año más favorable para ganar músculo? Según lo que se ha detallado, los meses de otoño e invierno facilitan un entorno propicio. No obstante, esto no significa que en otras épocas no puedas aumentar tu masa muscular y quemar grasa. La clave está en ser constante con tus entrenamientos y acompañarlos de una nutrición adecuada.

TE PUEDE INTERESAR