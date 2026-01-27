El inicio de las vacaciones y la temporada de verano puede representar un riesgo para la salud del hígado. En el Perú, más del 70% de los casos de cáncer primario de hígado corresponde al carcinoma hepatocelular (HCC), la forma más frecuente de esta enfermedad a nivel mundial, y la mayoría se diagnostica cuando ya se encuentra en etapas avanzadas.

Esta patología afecta principalmente a hombres y a personas mayores de 50 años. Menos de un tercio de los pacientes recibe un diagnóstico temprano, etapa en la que aún existen opciones terapéuticas con mejores resultados, según especialistas del sector salud.

Factores que elevan los casos en el país

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins reporta que el carcinoma hepatocelular suele desarrollarse sobre un hígado previamente dañado. Así lo explicó Javier Díaz, jefe de servicio del hospital.

“La elevada incidencia de hepatitis viral crónica, la enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol y la esteatosis hepática metabólica (MASLD) continúan incrementando el número de casos en el país”, precisó el especialista.

Durante el verano, los excesos en el consumo de alcohol y alimentos pueden acelerar procesos inflamatorios y agravar enfermedades hepáticas preexistentes.

“Esta época se convierte en un periodo de riesgo para personas con hígado graso, hepatitis crónica o antecedentes de consumo perjudicial de alcohol”, advirtió el Dr. Díaz.

Diagnóstico tardío y necesidad de atención especializada

Según el especialista, muchos pacientes llegan a consulta cuando la enfermedad está avanzada, lo que limita las alternativas de tratamiento. Por ello, subrayó la importancia de fortalecer la capacidad diagnóstica desde los primeros niveles de atención.

Esto incluye contar con ecografías realizadas por personal especializado en hígado y equipos multidisciplinarios conformados por hepatólogos, oncólogos, radiólogos y cirujanos, que permitan una atención integral y oportuna.

Recomendaciones para reducir el riesgo

El Dr. Díaz brindó una serie de recomendaciones clave para disminuir el riesgo de desarrollar carcinoma hepatocelular:

Moderar el consumo de alcohol, especialmente durante reuniones y eventos consecutivos. Evitar excesos alimentarios, priorizando una dieta balanceada. No suspender tratamientos ni controles médicos, sobre todo en personas con enfermedades hepáticas crónicas. Realizar actividad física ligera de forma regular. Acudir a controles preventivos y cumplir con los exámenes programados.

“El carcinoma hepatocelular es un enemigo silencioso. Sensibilizar sobre sus riesgos y promover la detección temprana puede marcar la diferencia entre un tratamiento oportuno y enfrentar la enfermedad en etapas avanzadas”, concluyó.