La menopausia marca el final de la etapa reproductiva de la mujer y se confirma cuando no hay menstruación durante 12 meses consecutivos, debido a la pérdida de la función folicular ovárica y la disminución de estrógeno. La transición previa, conocida como perimenopausia, puede iniciar años antes, acompañada de ciclos irregulares, sofocos, cambios de humor y alteraciones del sueño.

Aunque es un proceso fisiológico, diversos mitos persisten. A continuación, seis afirmaciones comunes explicadas a la luz de la evidencia disponible.

1. La menopausia solo ocurre después de los 50 años - MITO

Aunque el promedio global se sitúa entre los 50 y 52 años, la menopausia puede ocurrir antes. Según la OMS y estudios publicados en International Journal of Women’s Health, factores como el estilo de vida, el IMC, el uso previo de anticonceptivos, la edad del primer y último parto y el nivel educativo pueden influir en la edad de inicio.

2. No todas las mujeres sienten sofocos - VERDAD

La intensidad y frecuencia de los síntomas varía según raza y etnia, pero los sofocos son comunes: estudios poblacionales indican que hasta el 80% de mujeres los presentan en algún momento de la transición menopáusica.

3. Un estilo de vida saludable marca la diferencia - VERDAD

La alimentación equilibrada y la actividad física regular reducen molestias y mejoran la calidad de vida. Un estudio publicado en Frontiers in Public Health demostró que un programa de educación en salud basado en cambios de estilo de vida durante dos meses redujo significativamente la severidad de los síntomas y mejoró los hábitos saludables.

4. El deseo sexual siempre disminuye - MITO

La caída del estrógeno puede generar menor lubricación y molestias, pero el deseo sexual depende también de factores emocionales, relacionales, de sueño y estrés. Con manejo adecuado, lubricantes, hidratantes, estrógeno vaginal si corresponde y abordajes psicosexuales, muchas mujeres mantienen o recuperan su satisfacción sexual.

5. Algunos suplementos pueden ser útiles - VERDAD

La Dra. Rocío Medina, médica especialista en nutrición clínica y obesidad, y miembro del Consejo Consultor de Nutrición de Herbalife, señala que ciertos suplementos pueden apoyar el bienestar en esta etapa:

Calcio y vitamina D: salud ósea.

salud ósea. Omega-3: apoyo cardiovascular.

apoyo cardiovascular. Vitaminas B6 y B12: metabolismo energético.

metabolismo energético. Péptidos bioactivos de colágeno: elasticidad y densidad de la piel.

Destaca que todo suplemento debe ser indicado y supervisado por personal médico o nutricional.

6. La menopausia aumenta el riesgo de osteoporosis - VERDAD

La reducción del estrógeno acelera la pérdida de masa ósea. La Dra. Medina subraya la importancia de:

Ejercicios de fuerza.

Consumo adecuado de proteínas.

Suplementación de calcio y vitamina D cuando sea necesario.

Más masa muscular se asocia con menor pérdida ósea y menor riesgo de fracturas.

Datos clave

La menopausia se confirma tras 12 meses sin menstruación .

. Hasta 80% de mujeres experimentan sofocos.

de mujeres experimentan sofocos. Hábitos saludables reducen síntomas, según Frontiers in Public Health .

. El deseo sexual puede mantenerse con manejo adecuado.

Suplementos como calcio, vitamina D, omega-3 y colágeno pueden ser útiles bajo supervisión.

Disminución del estrógeno aumenta el riesgo de osteoporosis.

Preguntas y respuestas

1. ¿A qué edad comienza la menopausia?

En promedio entre los 50 y 52 años, pero puede ocurrir antes según factores personales.

2. ¿Todas las mujeres tienen sofocos?

No todas, pero la mayoría los presenta en algún momento.

3. ¿El estilo de vida influye?

Sí, una alimentación saludable y actividad física reducen síntomas.

4. ¿La libido siempre baja?

No necesariamente; depende de múltiples factores y puede manejarse.

5. ¿Qué suplementos ayudan?

Calcio, vitamina D, omega-3, vitaminas del complejo B y colágeno, bajo supervisión profesional.