La menopausia literalmente es la última menstruación de una mujer, por extensión, ella deja de ser fértil. Esto puede pasar de manera natural, cuando el periodo deja de aparecer por 12 meses consecutivos o por alguna operación como la histerectomía o extirpación de útero.

Este es un proceso natural que afecta a todas las mujeres en edad adultas, sin embargo, cada una de ellas lo vive de manera diferente. Más allá de la definición médica, esta palabra está llena de mitos y miedos que experimentan las mujeres cuando esta se aproxima.

“Aunque la menopausia es un cambio normal y natural de la mujer, para algunas, esto es apenas una irregularidad momentánea que le da la bienvenida a la mediana edad. Sin embargo, en muchos otros casos, pueden llegar a tener síntomas que pueden llegar a ser una molestia, como los sudores nocturnos, cambios de estado de ánimo, problemas para dormir, entre otros”, comentó Eduardo Sánchez, director y ginecólogo de la clínica Centro del Mioma, quien comenta cuáles son los mitos y verdades sobre la menopausia.

Mito: Todas las mujeres sienten una sensación de sofoco ⊗

Verdad: No todas √

Si bien es cierto, muchas mujeres padecen de sudores y sofocos, no todas lo viven. Algunas de ellas simplemente tienden a tener calores en menor gravedad y tolerables.

Mito: No hay nada para reducir los síntomas de la menopausia ⊗

Verdad: Hay métodos de control √

Hay estudios que demuestran que las mujeres que se ejercitan regularmente, suelen controlar mejor los síntomas, que las que son sedentarias. Un estilo de vida activo, siempre mejora la calidad de vida y mejora la salud.

Mito: Con la menopausia desaparece el apetito sexual ⊗

Verdad: La menopausia no desempeña un papel clave en los problemas sexuales √

La menopausia no desempeña un papel clave en los problemas sexuales. En caso se sienta sequedad en la zona íntima por la reducción de los niveles de estrógeno, el experto recomienda visitar al ginecólogo de cabecera, con el fin de que este brinde el mejor tratamiento para evitarlo.

Mito: Gracias a la menopausia las mujeres aumentan de peso ⊗

Verdad: La menopausia no aumenta el peso de las mujeres √

La menopausia no aumenta el peso de las mujeres, sin embargo, por la falta de estrógeno, las mujeres pueden sufrir un aumento de grasa abdominal. Se recomienda realizar actividades aeróbicas moderadas de 30 minutos al día.

El especialista acota que la menopausia no es un proceso que suceda de manera repentina en pocas semanas, si no que, por el contrario, esta transformación se va produciendo a partir de los 45 años. Los síntomas climatéricos que entorpecen la vida se eliminan con restitución hormonal en parches, aerosol, inyecciones, tabletas, gel, etc., pero solo el médico podrá indicar lo correcto para cada paciente después de evaluar si presenta o no otras enfermedades: hepáticas, diabetes, hipertensión, etc.

Recuerda visitar a tu ginecólogo una vez al año con la finalidad de llevar este proceso de manera más segura y disfrutar de cada etapa de tu vida.

