El dolor de cabeza es una de las molestias de salud más frecuentes entre estudiantes universitarios y suele intensificarse durante los periodos de exámenes.

Según distintos estudios, nueve de cada diez universitarios experimentan dolor de cabeza a lo largo del año, mientras que entre un 30 % y un 50 % presenta cefaleas recurrentes. Además, entre un 10 % y un 20 % sufre migraña.

Especialistas señalan que este aumento está relacionado con factores físicos y emocionales asociados a la alta exigencia académica.

Estrés, falta de sueño y pantallas: principales desencadenantes

Javier Bonastre, doctor en Fisioterapia y coordinador del Grado en Fisioterapia de la Universidad Europea de Valencia, explicó que durante las semanas de exámenes se intensifican los factores que favorecen el dolor de cabeza.

“El estrés, el aumento de horas de estudio y la reducción de descansos crean un contexto que facilita que las cefaleas aparezcan o se agraven”, indicó.

Entre los principales desencadenantes figuran:

Estrés académico

Falta de sueño

Uso prolongado de pantallas

Posturas mantenidas durante muchas horas

Ausencia de pausas activas

La tensión cervical influye en el dolor de cabeza

El especialista explicó que la tensión acumulada en la musculatura cervical juega un papel importante, especialmente en la cefalea tensional, considerada la forma más frecuente de dolor de cabeza en jóvenes.

“Pasar muchas horas con el cuello inclinado hacia delante o sin cambiar de postura favorece la acumulación de tensión muscular”, señaló Bonastre.

Además, indicó que el estrés también influye en cómo las personas perciben el dolor, haciendo que molestias leves se sientan más intensas durante épocas de presión académica.

Cefaleas afectan el rendimiento académico

Los expertos advierten que estas molestias pueden afectar directamente el desempeño universitario.

En estudiantes con migraña, algunos estudios muestran pérdidas de hasta 14 días de actividad en solo tres meses, lo que impacta en la concentración y la capacidad de estudio.

Por ello, Bonastre sostuvo que el dolor de cabeza no debe normalizarse como parte inevitable de la vida universitaria.

Cómo prevenir dolores de cabeza en época de exámenes

El especialista recomendó adoptar hábitos saludables durante las jornadas de estudio para reducir la frecuencia de las cefaleas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Hacer pausas regulares

Cambiar de postura frecuentemente

Dormir adecuadamente

Mantener actividad física

Reducir tiempo continuo frente a pantallas

Respetar tiempos de descanso

“Estudiar mejor no siempre significa estudiar más, a veces significa estudiar de forma más saludable”, concluyó.