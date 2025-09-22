Si alguna vez has sentido un irresistible antojo de chocolate durante la regla, no estás sola. Según explica la ginecóloga Jimena Vásquez, este deseo está directamente relacionado con los cambios hormonales que ocurren en el ciclo menstrual.

En los días previos al periodo, los niveles de estrógeno disminuyen y predomina la progesterona, lo que puede generar cansancio, variaciones en el ánimo y la necesidad de una “dosis rápida” de energía. En ese contexto, el cerebro busca serotonina, también llamada “hormona de la felicidad”. El chocolate se convierte en un aliado, ya que su sabor dulce produce una sensación de recompensa inmediata.

Para Ladysoft, marca de cuidado femenino de Softys, reconocer las señales que nos da el cuerpo durante la menstruación es importante para vivir este proceso con mayor conciencia y autocuidado. Descansar lo suficiente, hidratarse, realizar actividades relajantes y acudir a controles médicos periódicos son acciones que ayudan a sobrellevar mejor esta etapa.

La doctora Vásquez recomienda consumir chocolate en porciones moderadas y optar por variedades con 60% o más de cacao, ya que aportan nutrientes beneficiosos. Además, existen alternativas saludables como los frutos secos, el plátano, la avena o las semillas, que también contienen energía, magnesio y triptófano, favoreciendo el bienestar físico y emocional.

En conclusión, los antojos no son simples caprichos, sino una respuesta biológica del organismo frente a los cambios hormonales. Escuchar al cuerpo y responder con opciones saludables es clave para mantener el equilibrio durante esos días.

TE PUEDE INTERESAR