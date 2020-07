Las personas que tuvieron COVID-19 deben de seguir un proceso de recuperación y la alimentación es muy importante, ya que ayudará a que sus defensas se vayan restaurando conforme pasen los días. Cabe mencionar que estos pacientes no podrán consumir bebidas alcohólicas, gaseosas y comida chatarra.

Para saber un poco más sobre la alimentación de estos pacientes, diario Correo conversó con la nutricionista Lorena Romero, quien recomendó ciertos alimentos para estos pacientes que superaron el coronavirus.

“Una de las primeras cosas que hay que tomar en cuenta es que la calidad de la alimentación, determinar la calidad de los nutrientes y que tan bien alimentado estás o no. Una de las cosas es que te enfoques en una alimentación de buena calidad, de hecho, no hay tantos cambios que tengas que hacer. Debes de evitar la comida chatarra, gaseosas y este tema no es muy específico para las personas que han tenido COVID-19, sino que es una recomendación general”, comentó Lorena Romero.

¿QUÉ ALIMENTOS DEBE DE DEJAR DE LADO EL PACIENTE QUE TUVO COVID-19?

Lorena Romero nos comentó qué alimentos se deben de eliminar en un proceso de recuperación.

“No tanto las grasas saturadas, sino las grasas de mala calidad, por ejemplo los embutidos, la comida chatarra como el pollo frito o frituras en general, también las grasas de alimentos ultra procesados, las margarinas o aceites refinados, esas grasas sí hay que eliminarlas porque efectivamente, bajan las defensas “, expresó al especialista.

Luego continuó con: “otro alimentos que hay que eliminar es la azúcar refinado, eso bajas las defensas y si estás en un proceso de cualquier enfermedad o quieres prevenir o estás saliendo de COVID-19, consumir azúcar refinado hará que tus células inmunitarias estén más débiles y más lentas lo que hará que estés más propenso a enfermarte”.

