En medio de la campaña navideña, donde los celulares y tablets encabezan la lista de regalos para niños y adolescentes, el Seguro Social de Salud (EsSalud) emitió una advertencia dirigida a padres y cuidadores sobre los riesgos del uso sin supervisión de estos dispositivos electrónicos.

Según la institución, la falta de control parental puede favorecer el desarrollo de adicciones digitales y la aparición temprana de ludopatía, un trastorno de salud mental que ya no se limita únicamente a la población adulta.

Riesgo de adicciones desde edades tempranas

La psiquiatra de EsSalud Paula Vizcarra explicó que la ausencia de límites claros facilita que los menores accedan a juegos en línea altamente adictivos y a contenidos vinculados a apuestas digitales.

“La ludopatía es una enfermedad de salud mental caracterizada por la adicción al juego y a la expectativa constante de recompensa, con consecuencias emocionales, familiares y sociales”, señaló la especialista.

Vizcarra advirtió que en los últimos años esta problemática ha comenzado a manifestarse en edades cada vez más tempranas, especialmente tras la expansión del uso de plataformas digitales posterior a la pandemia.

Acceso sin barreras y vulnerabilidad neurológica

Tras la pandemia, la virtualidad se consolidó como parte de la vida cotidiana, incrementando el acceso a plataformas de juegos y apuestas en línea. Este escenario permitió que niños y adolescentes accedan a contenidos antes restringidos, muchas veces sin filtros adecuados.

La especialista explicó que estos juegos están diseñados para ser altamente estimulantes, con sistemas de recompensa que generan expectativa constante. A ello se suma que el cerebro de niños y adolescentes aún se encuentra en proceso de maduración, el cual se completa recién entre los 25 y 26 años, lo que reduce su capacidad para controlar impulsos y regular conductas.

Recomendaciones de la OMS

En cuanto al uso de pantallas, la doctora Vizcarra recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) amplió su recomendación de restricción del uso de pantallas hasta los 6 años de edad. Si bien reconoció que esta indicación es difícil de cumplir, enfatizó la necesidad de supervisar el tiempo y el tipo de contenido al que acceden los menores.

“No es lo mismo que un niño consuma contenidos educativos a que pase horas jugando. El uso de pantallas debe orientarse al aprendizaje y complementarse con actividades presenciales”, precisó.

Señales de alerta en niños y adolescentes

Entre las principales señales de alerta que los padres deben identificar figuran las reacciones desproporcionadas al retirar el celular, el aislamiento social, la pérdida de interés por actividades familiares y el pedido constante de mayor tiempo frente a las pantallas.

Finalmente, EsSalud recordó que tanto la ludopatía como otras adicciones son tratables, pero requieren atención profesional oportuna. La especialista subrayó que regalar un celular o una tablet implica asumir una responsabilidad activa.

“Es necesario establecer normas claras, dialogar con los hijos y sostener esos acuerdos en el tiempo. La prevención comienza en casa”, concluyó Vizcarra.