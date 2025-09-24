La primavera trae consigo días soleados y más actividades al aire libre, pero también un aumento en los casos de rinitis infantil, una de las afecciones alérgicas más comunes que afecta aproximadamente al 40% de la población infantil, según cifras de EsSalud.

La Academia Americana de Pediatría (AAP) explica que esta condición aparece cuando el sistema inmunológico interpreta alérgenos como polvo, ácaros, moho o polen como amenazas y reacciona con síntomas como estornudos, congestión nasal y lagrimeo. A diferencia de un resfriado, las alergias no suelen presentar fiebre y sus molestias pueden prolongarse mientras persista la exposición al agente desencadenante.

La pediatra Ana Cecilia Vidal recomienda a los padres estar atentos si los síntomas aparecen de manera repetitiva en la misma época del año y consultar a un especialista para un diagnóstico certero. “Lo recomendable es reducir la exposición a los agentes desencadenantes y mantener rutinas de cuidado que ayuden a prevenir o aliviar las molestias”, señaló.

En alianza con Babysec, la especialista comparte consejos prácticos para reducir los efectos de las alergias estacionales en bebés y niños menores de 5 años:

Dentro de casa

Mantener ambientes libres de humo y humedad, ventilando los espacios en horas de baja concentración de polen.

Realizar limpieza frecuente con aspiradoras de filtro y toallitas húmedas para evitar acumulación de polvo y ácaros.

Lavar semanalmente sábanas y peluches con agua caliente.

Fuera de casa

Cambiar la ropa de los niños al regresar de la calle y lavarla de forma aislada.

Darles un baño después de los paseos para eliminar restos de polen y polvo.

Limitar la permanencia en jardines con césped recién cortado o con alta concentración de flores.

Los especialistas recuerdan que una detección temprana y cuidados preventivos pueden marcar la diferencia en la calidad de vida de los niños durante la temporada de primavera.

