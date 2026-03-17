Durante la Semana Santa, miles de personas se desplazan a playas, piscinas o realizan actividades al aire libre, lo que incrementa el riesgo de emergencias como golpes de calor, picaduras de insectos o episodios de casi ahogamiento.

El médico Julio Muñoz, subgerente de Auditoría Médica de Pacífico Salud, advirtió que actuar de forma rápida y adecuada puede marcar la diferencia antes de recibir atención médica especializada.

¿Qué hacer ante un golpe de calor?

El golpe de calor puede manifestarse con piel enrojecida, mareos, náuseas, dolor de cabeza o pérdida de conciencia.

Ante estos síntomas, el especialista recomienda:

Trasladar a la persona a un lugar fresco y ventilado

Aflojar o retirar ropa innecesaria

Aplicar compresas frías en cuello, axilas, tórax y abdomen

Dar agua en pequeños sorbos solo si está consciente

Evitar forzar la ingesta de líquidos

Si los síntomas persisten o hay alteración de la conciencia, se debe acudir a un centro de salud de inmediato.

Cómo actuar frente a picaduras de insectos

Las picaduras son frecuentes en espacios abiertos y suelen causar enrojecimiento, picazón o inflamación leve.

Las recomendaciones iniciales son:

Lavar la zona con agua y jabón

Aplicar frío local

Evitar rascarse

El especialista advierte no usar alcohol, yodo u otros remedios caseros.

Se debe buscar atención médica urgente si aparecen signos de reacción alérgica grave, como dificultad para respirar, hinchazón en rostro o vómitos.

Qué hacer ante un casi ahogamiento leve

Si una persona presenta tos persistente o dificultad para respirar tras aspirar agua, podría tratarse de un episodio de casi ahogamiento leve.

Las acciones recomendadas son:

Retirar a la persona del agua

Mantenerla semi incorporada

Permitir que tosa de forma natural

Abrigarla y observar su respiración

No se debe acostar completamente ni intentar forzar la expulsión de agua.

Si aparecen síntomas como fiebre, respiración agitada o coloración azulada en labios, se debe acudir de inmediato a un establecimiento de salud.