Su experiencia como fotógrafa institucional permitió a Susana Alcántara conocer muchas realidades que la motivaron a ampliar más su panorama para enfocarse en temas de autocuidado que le permiten, a ella y a las personas que acompaña como coach de bienestar interior, alcanzar y completar distintos objetivos en corto plazo.

“En las sesiones de coaching veo a personas que buscan identificar y fortalecer sus habilidades, encontrar recursos y ver nuevas opciones. Todo eso para mejorar su desempeño y lograr un objetivo concreto”, comenta a Correo Susana Alcántara.

¿Qué hace el coaching?

El coaching lo que hace es acompañarte, busca un objetivo que tú quisieras [lograr] y te acompaña en un sentido en el que descubres que tienes todo un potencial para lograr tus objetivos. En el coaching no te digo que hacer, es más bien un tema de reflexión. Además, es importante enfatizar que el coaching no es terapia, no tenemos pacientes y no trabajamos temas patológicos.

¿En qué nos ayuda el coaching?

El coaching nos ayuda en nuestro día a día y con nuestro propio bienestar. Es importante trabajar para mejorar cuando las cosas que nos limitan no nos permiten alcanzar nuestros objetivos.

¿Cómo identificamos estás situaciones de limitación?

Cuando omitimos información o generalizamos diciendo siempre me va mal y cuando distorsionamos, por ejemplo, envió un mensaje de WhatsApp y no me responden al instante y ya estoy pensando o creando otra situación.

En el coaching, ¿cómo manejas estás situaciones?

Primero debemos entender que cada uno de nosotros tiene una manera de percibir las cosas de forma diferente, luego identificar que patrones y creencias tenemos, por ejemplo, no asumimos responsabilidades de las decisiones que tomamos porque si algo no te va bien ya le estás echando la culpa al resto y allí estás distorsionando una realidad.

¿Cuánto tiempo dura un acompañamiento de coaching?

Mis procesos de coaching duran en promedio tres meses. Si fuese de más tiempo ya serían terapias y no es lo ideal.

¿Por qué las personas buscan a un coach?

Hay bastante temor al rechazo y hay mucho temor a hablar en público y al no atreverse, el temor a lo que dirá el resto de ti. (...) Si tú quieres cambiar tus resultados tienes que cambiar el cómo lo haces.

¿Cómo se trabajan los temas anteriores con el coaching?

Un punto importante es [entender] que tú eres la persona más importante para ti, en el día tenemos muchos roles con el que vamos y venimos muchas veces (...) y si yo no me siento bien y no me doy el tiempo para mí ¿cómo vas a estar bien con los demás? Priorizarnos es estar bien porque si tengo personas a cargo [en la familia o en el trabajo]significa que al estar yo bien esas personas también van a estar bien.

En el coaching se prioriza el autocuidado...

Del autocuidado hay que aprender a decir no, porque cada vez que tú dices sí a algo debes tomar conciencia a que cosas le estás diciendo no. (...) A veces dices no a ver una película o a otras cosas súper importantes y terminamos diciendo sí solo para quedar bien.

¿Cuándo te das cuenta de que hay una evolución?

Cuando empiezas a creer en ti mismo, comienzas a cambiar tu manera de pensar y te das cuenta de dónde viene ese pensamiento.

¿Qué hacer para estar bien con nosotros mismo y priorizarnos a nivel físico y mental?

Para estar bien contigo mismo debes entender que somo personas únicas, evitar la comparación, creer que somos capaces de hacer cosas que otros han hecho. Valídate, confía en ti y cree en tu capacidad.

PERFIL

Susana Alcántara, coach y trainer en PNL

Fotógrafa de profesión, tiene un Máster en Coaching e Inteligencia emocional y Trainer en PNL en España. Ha realizado voluntariado en el penal de Chorrillos capacitando a mujeres para reinserción social.

07 años de experiencia en fotografía institucional.

43 años de edad tiene Susana, nacida en Lima.

2020 inicio sus labores como coach de bienestar.





