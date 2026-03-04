Las personas que viven con diabetes enfrentan una carga diaria que muchas veces pasa desapercibida para quienes no tienen la enfermedad. Según especialistas de Medtronic, quienes padecen esta condición deben tomar numerosas decisiones relacionadas con su tratamiento y control metabólico a lo largo del día.

“Las personas que viven con diabetes usualmente toman 180 decisiones al día y muchas de ellas tienen que ver con cosas que nosotros hacemos en piloto automático”, explicó Andrea Daghero, nutricionista y Training & Education Medtronic Diabetes South Latam, durante una presentación sobre innovación tecnológica para el manejo de la enfermedad.

Muchas de esas decisiones están relacionadas con actividades cotidianas como dormir o comer.

“¿Cuántos de ustedes anoche pensaron cómo estará mi nivel de glucosa antes de dormir? ¿Qué tal que se me baje la glucosa en medio de la noche?”, planteó la especialista para ilustrar la constante vigilancia que requiere esta condición.

Hasta tres horas al día para gestionar la enfermedad

Además del control metabólico, las personas con diabetes también deben administrar su tratamiento, lo que puede demandar varias horas al día.

“Las personas también tienen que gestionar o administrar su condición y en esto pueden invertir fácilmente tres horas”, explicó.

Ese tiempo incluye actividades como:

verificar que cuentan con los insumos necesarios

revisar órdenes médicas y cobertura de salud

coordinar citas con especialistas

registrar mediciones de glucosa

Según los especialistas, el tiempo dedicado a estas tareas puede equivaler al que muchas personas invertirían en ver dos partidos de fútbol.

Cómo funciona la diabetes tipo 1

El páncreas es el órgano responsable de producir insulina, la hormona que permite que la glucosa de los alimentos entre a las células y se convierta en energía.

“La insulina es una llave que va hasta tus células, las abre para que ellas puedan captar la glucosa de tus alimentos y transformarla en energía”, explicó Andrea Daghero.

Sin embargo, en personas con diabetes tipo 1, las células del páncreas dejan de producir insulina.

Cuando esto ocurre, los pacientes deben reemplazar esa función de manera externa.

“Las personas con diabetes tipo 1 tienen que asumir esa misión”, indicó.

Esto implica aplicarse insulina varias veces al día y controlar constantemente sus niveles de glucosa.

Inyecciones y controles constantes

El manejo tradicional de la enfermedad exige un monitoreo constante.

“Ellos se tienen que aplicar por lo menos cuatro veces al día insulina”, explicó Daghero.

Además, deben medir sus niveles de glucosa varias veces al día mediante punciones en los dedos.

“Esto puede ocurrir fácilmente entre seis y ocho veces al día”, señalaron.

En términos mensuales, esto puede traducirse en alrededor de 120 inyecciones al mes, además de múltiples mediciones diarias de glucosa.

Tecnología para automatizar el control de la diabetes

Ante esta carga diaria, investigadores y desarrolladores han trabajado durante décadas para crear soluciones tecnológicas que ayuden a mejorar el manejo de la enfermedad.

Los especialistas presentaron el sistema MiniMed 780G, desarrollado por Medtronic.

Este sistema integra tres componentes principales:

un sensor de monitoreo continuo de glucosa

una bomba de infusión de insulina

un algoritmo de control automático

“Hoy nosotros ya contamos con sistemas automatizados de liberación de insulina que garantizan que las personas que viven con diabetes tipo 1 van a recibir la cantidad de insulina en el momento que ellos necesitan”, explicaron.

Un “piloto automático” para la diabetes

Según los especialistas, el sistema funciona como una especie de piloto automático para el control de la enfermedad.

El sensor mide los niveles de glucosa de forma continua y envía esa información a la bomba de insulina.

“Cada cinco minutos se manda la información a la bomba de insulina y con esos datos el sistema empieza a decidir las cantidades que va a requerir esa persona en ese momento”, detalló.

Esto permite ajustar automáticamente la liberación de insulina según las necesidades del paciente.

Incluso puede aumentar, reducir o suspender la administración de insulina para mantener los niveles de glucosa dentro de rangos adecuados.

Menos carga mental y más calidad de vida

Aunque la tecnología no reemplaza el rol del paciente en el manejo de la enfermedad, sí puede facilitar muchas de las decisiones cotidianas.

“La tecnología no viene a reemplazar a la persona, lo que viene es ayudarle en la toma de decisiones del día a día”, explicó Daghero.

En sistemas como MiniMed 780G, el usuario solo necesita ingresar la cantidad de carbohidratos que consumirá en una comida, mientras que el dispositivo calcula la dosis necesaria de insulina.

El objetivo es mantener los niveles de glucosa dentro de un rango saludable, generalmente entre 70 y 180 mg/dL.

“Principalmente buscamos que quienes viven con diabetes y su familia puedan sentirse mucho más tranquilos y menos preocupados de los niveles altos y bajos de glucosa”, señalaron.

Monitoreo continuo para mayor tranquilidad

Además del control automatizado, la tecnología también permite monitoreo remoto.

Los padres, por ejemplo, pueden seguir los niveles de glucosa de sus hijos mediante aplicaciones móviles.

“Este sistema permite que los papás puedan monitorizar a sus hijos a través de una aplicación en el celular”, explicaron.

Esto facilita que los niños puedan asistir al colegio o realizar actividades cotidianas con mayor seguridad.

“Nosotros le decimos que la mejor tecnología es aquella que permite justamente olvidarse de ella”, concluyeron.