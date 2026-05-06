La vacunación materna e infantil se consolida como una de las principales estrategias de salud pública para enfrentar enfermedades respiratorias en América Latina, una región donde aún persisten brechas importantes de inmunización.

Según la Organización Mundial de la Salud, las vacunas han contribuido a salvar al menos 154 millones de vidas desde 1974. Sin embargo, alrededor de 1,3 millones de niños menores de un año en América Latina no han recibido vacunas, mientras millones más mantienen esquemas incompletos.

Vacunación durante el embarazo

Especialistas destacan que la inmunización durante la gestación permite proteger tanto a la madre como al recién nacido mediante la transferencia de anticuerpos.

“El recién nacido atraviesa una etapa de alta vulnerabilidad porque su sistema inmunológico aún se encuentra en desarrollo”, explicó el doctor Renato Kfouri, vicepresidente de la Sociedad Brasileña de Inmunizaciones.

En esa línea, la Organización Panamericana de la Salud ha señalado que fortalecer la inmunización materna puede reducir significativamente la morbimortalidad infantil en la región.

Neumococo y enfermedades invasivas

Uno de los principales riesgos en la infancia es el Streptococcus pneumoniae, bacteria asociada a enfermedades como neumonía, meningitis y sepsis en menores de cinco años.

Aunque la vacunación ha permitido disminuir los casos de enfermedad neumocócica invasiva, persisten dificultades vinculadas al acceso a servicios de salud y a la desinformación sobre inmunización.

Especialistas advierten que el control del neumococo requiere estrategias integrales que combinen protección individual y acciones comunitarias.

Lecciones tras la pandemia de COVID-19

La pandemia también evidenció los riesgos que enfrentan las mujeres embarazadas ante enfermedades respiratorias, especialmente aquellas con enfermedades preexistentes.

A partir de esta experiencia, la vacunación contra COVID-19 se incorporó dentro de los esquemas de protección recomendados durante el embarazo.

Virus respiratorio sincitial (VRS)

Otro de los principales desafíos sanitarios es el virus respiratorio sincitial (VRS), asociado a millones de hospitalizaciones infantiles y más de 100.000 muertes anuales en menores de cinco años a nivel global.

La OMS informó en 2025 sobre programas de vacunación a gran escala contra el VRS, considerados un avance importante para proteger a los bebés desde los primeros meses de vida.

“La vacunación materna frente al VRS representa un avance significativo para reducir la carga de enfermedad en los primeros meses de vida”, señaló Gabriela Ábalos.

Desafíos para América Latina

Organismos internacionales coinciden en que fortalecer las estrategias de inmunización materna e infantil permitirá reducir hospitalizaciones, mortalidad y presión sobre los sistemas de salud pediátrica.

Los especialistas remarcan que avanzar hacia modelos preventivos más amplios es clave para construir sistemas de salud más resilientes y sostenibles en la región.