El verano suele convertirse en el momento ideal para que más personas retomen la actividad física. Sin embargo, las cifras muestran que aún existe un amplio margen de mejora: en el Perú, solo el 26% de los adultos mantiene actividad física regular, según el Ministerio de Salud (Minsa), y apenas el 39% practica algún deporte.

En este contexto, la temporada representa una oportunidad para que los adultos adopten una rutina alineada con sus objetivos personales, ya sea bajar de peso, mejorar la resistencia o simplemente sentirse mejor, y logren sostener el hábito más allá del verano.

No todas las actividades generan los mismos beneficios

Durante esta época, muchas personas optan por el gimnasio, los deportes o actividades recreativas. No obstante, especialistas advierten que no todas las disciplinas funcionan igual, ya que el cuerpo responde de manera distinta según el tipo de estímulo, la intensidad y la constancia.

“El verano representa un momento ideal para incorporar o retomar la actividad física, pero cada disciplina cumple una función diferente”, explicó Sergio Pérez, jefe del departamento técnico de Smart Fit.

Las actividades más elegidas en verano

Natación

Es una de las disciplinas más completas y recomendadas para adultos que buscan cuidar las articulaciones. Trabaja brazos, piernas y core, mejora la capacidad cardiovascular y fortalece la musculatura sin impacto. En 30 minutos se pueden quemar entre 180 y 250 calorías, dependiendo del ritmo.

Entrenamientos HIIT

El entrenamiento de intervalos de alta intensidad combina ejercicios exigentes con descansos cortos. Está orientado a quienes buscan resultados en menos tiempo. En sesiones de 20 a 30 minutos se pueden quemar entre 200 y 300 calorías, además de acelerar el metabolismo.

Sprint o entrenamiento de velocidad

Correr a máxima intensidad en distancias cortas mejora la potencia, fuerza y resistencia anaeróbica. Es recomendable para personas con base física previa. Una sesión puede generar un gasto aproximado de 250 a 350 calorías.

Saltar soga

Aunque parece simple, es una actividad altamente demandante. Mejora la coordinación y la salud cardiovascular. En 30 minutos, el gasto calórico puede superar las 400 calorías, siendo una opción eficaz para quienes buscan bajar de peso.

Baile fitness

Combina música, ritmo y movimiento continuo. Es ideal para quienes priorizan la constancia y el disfrute. En una hora se pueden quemar entre 250 y 350 calorías, además de reducir el estrés.

Elegir bien para sostener el hábito

Especialistas coinciden en que entender qué aporta cada disciplina permite que el ejercicio se convierta en un aliado real del bienestar. Además del impacto físico, la actividad regular en verano contribuye a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer un mejor descanso, factores clave para mantener el hábito a largo plazo.