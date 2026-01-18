Permanecer largos periodos sentado en bus, auto o avión afecta la columna y la circulación, incluso en personas jóvenes. Especialista brinda recomendaciones para prevenir molestias.
Viajar durante varias horas en bus, auto o avión puede generar dolores musculares y articulares, incluso en personas activas y sin antecedentes de lesiones. La causa principal es la falta de movimiento y el tiempo prolongado en posición sentada, que obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo constante sin el soporte adecuado.

Así lo explicó Violeta Suclupe Paricahua, docente de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Carrión.

“El cuerpo entra en un esfuerzo estático: los músculos deben sostener el peso del tronco, la cabeza y los brazos durante mucho tiempo. Además, la posición sentada aumenta la presión en la columna y reduce la hidratación de los discos intervertebrales, lo que provoca rigidez y dolor”, explicó la especialista.

Zonas del cuerpo más afectadas

Durante los trayectos prolongados, las áreas que más sufren son la región lumbar, la cervical y las extremidades inferiores.

“Alrededor del 65 % del peso corporal se concentra en las nalgas y la parte posterior de los muslos, lo que puede dificultar la circulación y generar hormigueos”, señaló Suclupe.

Entre las posturas incorrectas más frecuentes se encuentran:

  • Sentarse encorvado o sin apoyar la espalda
  • Perder la curvatura natural de la zona lumbar
  • Forzar el cuello hacia adelante al usar pantallas
  • Cruzar las piernas por tiempos prolongados

“Estas posiciones aumentan la tensión muscular y favorecen la aparición de molestias”, advirtió.

Movimiento, pausas y accesorios que sí ayudan

Para reducir el riesgo de dolor y lesiones durante viajes largos, la especialista recomienda incorporar medidas simples y efectivas:

Movimiento durante el trayecto

  • Movimientos suaves de columna
  • Estiramientos laterales
  • Rotación de hombros y cuello
  • Contraer y relajar las piernas
  • Mover pies y tobillos para activar la circulación

Pausas activas

  • En carretera: detenerse cada hora para caminar y estirarse
  • En avión: levantarse y caminar por el pasillo cada una o dos horas, cuando sea posible

Cuidado de la postura

  • Apoyar correctamente la espalda
  • Evitar encorvarse
  • No cruzar las piernas por periodos prolongados

Uso de accesorios

  • Cojines o soportes lumbares para distribuir mejor el peso
  • Medias de compresión en vuelos largos para mejorar la circulación y reducir la hinchazón

Señales de alerta tras un viaje

La especialista advirtió que algunos síntomas no deben ignorarse tras un viaje prolongado:

  • Hinchazón marcada en una pierna
  • Dolor profundo en la pantorrilla
  • Dificultad para respirar

Estos signos pueden estar asociados a una trombosis venosa profunda y requieren atención médica inmediata.

