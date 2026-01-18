Viajar durante varias horas en bus, auto o avión puede generar dolores musculares y articulares, incluso en personas activas y sin antecedentes de lesiones. La causa principal es la falta de movimiento y el tiempo prolongado en posición sentada, que obliga al cuerpo a realizar un esfuerzo constante sin el soporte adecuado.

Así lo explicó Violeta Suclupe Paricahua, docente de Fisioterapia y Rehabilitación del Instituto Carrión.

“El cuerpo entra en un esfuerzo estático: los músculos deben sostener el peso del tronco, la cabeza y los brazos durante mucho tiempo. Además, la posición sentada aumenta la presión en la columna y reduce la hidratación de los discos intervertebrales, lo que provoca rigidez y dolor”, explicó la especialista.

Zonas del cuerpo más afectadas

Durante los trayectos prolongados, las áreas que más sufren son la región lumbar, la cervical y las extremidades inferiores.

“Alrededor del 65 % del peso corporal se concentra en las nalgas y la parte posterior de los muslos, lo que puede dificultar la circulación y generar hormigueos”, señaló Suclupe.

Entre las posturas incorrectas más frecuentes se encuentran:

Sentarse encorvado o sin apoyar la espalda

Perder la curvatura natural de la zona lumbar

Forzar el cuello hacia adelante al usar pantallas

Cruzar las piernas por tiempos prolongados

“Estas posiciones aumentan la tensión muscular y favorecen la aparición de molestias”, advirtió.

Movimiento, pausas y accesorios que sí ayudan

Para reducir el riesgo de dolor y lesiones durante viajes largos, la especialista recomienda incorporar medidas simples y efectivas:

Movimiento durante el trayecto

Movimientos suaves de columna

Estiramientos laterales

Rotación de hombros y cuello

Contraer y relajar las piernas

Mover pies y tobillos para activar la circulación

Pausas activas

En carretera: detenerse cada hora para caminar y estirarse

para caminar y estirarse En avión: levantarse y caminar por el pasillo cada una o dos horas, cuando sea posible

Cuidado de la postura

Apoyar correctamente la espalda

Evitar encorvarse

No cruzar las piernas por periodos prolongados

Uso de accesorios

Cojines o soportes lumbares para distribuir mejor el peso

Medias de compresión en vuelos largos para mejorar la circulación y reducir la hinchazón

Señales de alerta tras un viaje

La especialista advirtió que algunos síntomas no deben ignorarse tras un viaje prolongado:

Hinchazón marcada en una pierna

Dolor profundo en la pantorrilla

Dificultad para respirar

Estos signos pueden estar asociados a una trombosis venosa profunda y requieren atención médica inmediata.