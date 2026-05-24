El Banco de Crédito del Perú (BCP) advirtió sobre una nueva modalidad de estafa digital que viene expandiéndose mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, donde delincuentes ofrecen supuestas promociones exclusivas para engañar a usuarios e instalar aplicaciones fraudulentas en sus celulares.

Según explicó Andrés Flores, gerente de Educación y Salud Financiera del BCP, los atacantes persuaden a las víctimas asegurando que las promociones solo pueden obtenerse mediante aplicaciones que aún “no están disponibles” en tiendas oficiales como Google Play o App Store.

“El usuario instala una aplicación enviada por WhatsApp y brinda permisos de accesibilidad, lo que permite al atacante ver la pantalla del celular en tiempo real, leer mensajes y manejar todas las aplicaciones para cometer fraudes en nombre de la persona”, señaló Flores.

Cómo operan las aplicaciones fraudulentas

La modalidad detectada consiste en compartir enlaces o archivos APK mediante WhatsApp, Telegram o grupos de Facebook, donde se promocionan descuentos, premios u ofertas supuestamente exclusivas.

Una vez instalada la aplicación, los ciberdelincuentes solicitan permisos avanzados del dispositivo, especialmente aquellos relacionados con accesibilidad y control de pantalla.

Con estos accesos, los atacantes pueden observar en tiempo real las actividades del usuario, leer códigos de verificación, revisar conversaciones e incluso operar aplicaciones financieras o bancarias desde el celular comprometido.

Recomendaciones para evitar caer en la estafa

El BCP recomendó descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como App Store y Google Play.

Además, pidió evitar la instalación de archivos enviados por WhatsApp o enlaces provenientes de páginas desconocidas.

La entidad también alertó que aplicaciones con pocas descargas, escasas reseñas o desarrolladores poco conocidos pueden representar señales de riesgo.

Otra recomendación clave es revisar cuidadosamente los permisos que solicita cada aplicación.

“Si una aplicación pide permiso para controlar el dispositivo o ver y manejar la pantalla, debe desinstalarse inmediatamente”, indicó Flores.

Campañas de prevención contra fraudes digitales

Como parte de sus acciones de educación financiera, el BCP recordó que mantiene campañas de prevención orientadas a combatir el robo digital y fortalecer la seguridad de los usuarios.

Entre ellas se encuentra la serie web “En la Mente del Villano”, donde se explican distintas modalidades de fraude mediante casos prácticos.

La entidad también impulsa iniciativas como los cursos del ABC del BCP, la comunidad “Alerta fraude”, publicaciones educativas en Vía BCP y contenidos informativos en redes sociales.