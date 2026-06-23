Aún no concluye la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, ya se perfila la lucha por la Bota de Oro del certamen que se disputa en México, Estados Unidos y Canadá. Lionel Messi encabeza la clasificación de goleadores con cinco anotaciones, consolidándose como la gran figura ofensiva del campeonato en sus primeras presentaciones.

La persecución al astro argentino es liderada por Erling Haaland y Kylian Mbappé, quienes acumulan cuatro tantos cada uno y mantienen intactas sus opciones de alcanzar la cima. Más atrás aparecen Jonathan David, de Canadá, y Deniz Undav, de Alemania, ambos con tres goles, manteniéndose en la pelea por el reconocimiento al máximo anotador del torneo.

La lista de jugadores con dos conquistas es amplia y refleja la diversidad de selecciones que han destacado en ataque. Entre ellos figuran Araújo (Uruguay), Ayari (Suecia), Balogun (Estados Unidos), Brobbey y Gakpo (Países Bajos), Cunha y Vinícius Júnior (Brasil), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Kamada y Ueda (Japón), Kane (Inglaterra), Larin (Canadá), Manzambi (Suiza), Oyarzabal (España), Saibari (Marruecos), Sarr (Senegal) y Summerville (Países Bajos).

1 gol: Al Rashdan (Jordania), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Barcola (Francia), Baturina (Croacia), Bellingham (Inglaterra), Benbouali (Argelia), Brown (Alemania), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Comenencia (Curazao), O. Dembélé (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Luis Díaz (Colombia), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Fayzullayev (Uzbekistán), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Gyökeres (Suecia), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Ito (Japón), Jiménez (México), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Lukic (Bosnia), Mahmic (Bosnia), Marfo Yirenkyi (Ghana), Mauricio (Paraguay), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mejía (Colombia), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Nmecha (Alemania), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Pina (Cabo Verde), Quiñones (México), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Rezaian (Irán), Romo Barron (México), Sadílek (República) Checa), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Van Dijk (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vargas (Suiza), Wissa (República Democrática del Congo), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Zico (Egipto)