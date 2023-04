EVA (enhanced voice assistant) es el primer bot en Latinoamérica que genera transcripciones, resúmenes y responde preguntas sobre audios y mensajes de voz a través de WhatsApp, con ayuda de la inteligencia artificial. Desarrollado por peruanos, en su primera semana de lanzamiento, logró más de 1000 usuarios activos y ahora cuentan con más de 1500 usuarios únicos.

¿Cómo usar ese bot?

Se la agrega a WhatsApp (+51 961 212 715), uno puede interactuar con ella como si de cualquier otro contacto se tratara. El usuario solamente tiene que enviar una nota de voz a EVA y, enseguida, seleccionar entre las alternativas “transcribir”, “generar un resumen” o “responder una pregunta”, según la acción que quiera que realice. Para llevar a cabo estas tareas, el bot se apoya en el modelo GPT-4 de Open AI.

Aunque podría parecer un proceso complejo, desde Curador, la startup peruana que ha desarrollado esta herramienta, animan a las personas a pensar en EVA simplemente como un contacto de WhatsApp al que uno le envía audios, un asistente virtual diseñado para ahorrarnos tiempo con los mensajes de voz. La labor de Curador AI, una división de Curador, consiste, justamente, en actuar de intermediario entre las inteligencias artificiales y el humano, en traducir la complejidad del mundo digital a productos útiles que todo el mundo pueda usar en el día a día.

En ese sentido, hacerlo a través de WhatsApp no es casualidad. “WhatsApp es la aplicación más usada en Latinoamérica… ¿Para qué pedirles a los usuarios que vayan a una página web a interactuar con una interfaz que no conocen, o a bajarse una app específica, si pueden hacerlo desde una aplicación con la que ya están familiarizados?”, acota Santiago Tapia, CEO de Curador.

Por eso, el atractivo de EVA —más allá del producto en sí— es la experiencia de usuario; una experiencia que, además, puede ser personalizable: aunque por el momento sus funcionalidades son tres, EVA tiene el potencial de realizar un sinfín de tareas y de cumplir funciones adaptadas a contextos concretos. A través de customizaciones que puede desarrollar Curador a pedido, el bot es capaz de ofrecer soluciones a necesidades específicas de personas o negocios.

Aunque su creación no tuvo que ver con una motivación empresarial —Christian Pasquel, CTO de la startup, la desarrolló para su uso personal—, EVA se alinea con la filosofía de Curador: acercar la tecnología a las personas. “Creemos que no solamente los que sepan de la existencia de Chat GPT, y puedan llegar a la web de Open AI y crearse una cuenta deberían poder beneficiarse de estas herramientas. Queremos que las puedan usar personas como nuestros abuelos, por ejemplo. La idea es, de alguna manera, nivelar el terreno, para que no haya gente en desventaja frente a estas herramientas que van a cambiar la vida de las personas”, piensa Santiago.

La versión 0.3 de EVA, que acaba de ser lanzada, ya puede procesar audios en inglés, portugués y alemán (a través de un mensaje de voz especial que desbloquea estas opciones).

Sobre Curador y Curador AI

La startup Curador, fundada a principios de 2022, se dedica a generar un acceso sencillo a artículos coleccionables de alto valor, tanto digitales como físicos, a través de propiedad fraccional, en la que varios usuarios comparten la propiedad sobre estos coleccionables. Lo que hace Curador es volver más accesibles estas tecnologías emergentes. “A las personas les era difícil invertir en propiedades digitales porque son caras y complejas de entender, están rodeadas de muchos tecnicismos. Curador resuelve estas fricciones entre usuario y tecnología, al facilitar la inversión conjunta, brindar información en lenguaje amigable y simplificar radicalmente la experiencia del usuario que quiere invertir en coleccionables. EVA busca hacer lo mismo, es decir, servir de intermediario entre humanos y tecnología, solo que trabajando con inteligencia artificial específicamente”, explica Christian.

Con el nacimiento de EVA, Curador ha inaugurado una nueva rama de negocio, llamada Curador AI, dedicada a desarrollar interfaces que les permitan a los humanos interactuar con las inteligencias artificiales.

Recientemente, la startup fue reconocida con el premio LITA (Latam Inclusive Tech Awards), de Laboratoria, otorgado a empresas latinoamericanas que fomentan la inclusión femenina en el sector tecnológico.

