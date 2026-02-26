El regreso a clases 2026 marca un cambio en la forma de estudiar. Google impulsa en Perú un modelo de aprendizaje asistido por inteligencia artificial que busca optimizar la comprensión de contenidos, la organización del estudio y la gestión escolar.

A través de herramientas como Gemini, la compañía propone un tutor digital capaz de explicar conceptos complejos de forma personalizada y adaptada al contexto del estudiante.

Por ejemplo, un alumno que no entiende el concepto de energía cinética puede solicitar a la IA una explicación con ejemplos cotidianos, lo que facilita la comprensión más allá de la simple memorización.

NotebookLM: organización inteligente del estudio

Otra herramienta clave es NotebookLM, que permite centralizar apuntes, PDFs, enlaces de videos y materiales escolares en un solo espacio.

La plataforma analiza el contenido y:

Resume información extensa.

Extrae puntos clave de videos.

Responde preguntas basadas en el material cargado.

Cita fuentes específicas para garantizar veracidad.

Además, permite convertir textos en resúmenes de audio, facilitando el repaso mientras el estudiante se traslada al colegio.

Google Lens y Traductor: aprendizaje en tiempo real

Con Google Lens, los alumnos pueden apuntar la cámara hacia una ecuación matemática o una imagen en biología y recibir explicaciones paso a paso.

En el caso del aprendizaje de idiomas, Google Traductor no solo traduce palabras, sino que permite practicar pronunciación y contexto, fortaleciendo habilidades comunicativas.

Creatividad visual con IA generativa

Google también apuesta por la alfabetización visual mediante herramientas de generación de imágenes como Nano Banana, que permite crear ilustraciones personalizadas para proyectos escolares, optimizando el tiempo y elevando la calidad de las presentaciones.

Tranquilidad para padres: control y organización

El ecosistema digital se complementa con Family Link, que permite supervisar la actividad digital de los menores.

Asimismo, herramientas como Google Calendar y Google Keep ayudan a gestionar recordatorios, fechas de exámenes y tareas pendientes.

Educación personalizada en 2026

El enfoque propuesto por Google busca que la inteligencia artificial no reemplace el esfuerzo del estudiante, sino que potencie sus capacidades, ofreciendo apoyo en comprensión, organización y logística académica.

En un entorno cada vez más digital, la IA se posiciona como una herramienta estratégica para mejorar el rendimiento escolar y adaptarse a las nuevas demandas educativas.