Los griefbots son programas de inteligencia artificial capaces de recrear conversaciones con personas fallecidas, una tecnología que comienza a expandirse como herramienta de acompañamiento emocional para quienes atraviesan procesos de duelo.

Un informe citado por Scientific American señala que estas interfaces pueden brindar alivio emocional, aunque también plantean interrogantes éticos y psicológicos sobre su impacto a largo plazo.

“Hoy, cerca del 40 % de las personas que atraviesan un duelo buscan apoyo emocional en plataformas digitales, y los griefbots están comenzando a cubrir parte de esa necesidad”, indicó Patricia Paulet, subdirectora de las facultades de Ingeniería y Tecnología de IDAT.

Cómo funcionan los griefbots

También conocidos como deadbots, réplicas digitales o avatares memoriales, los griefbots utilizan IA generativa para simular la forma de hablar, reaccionar y expresarse de una persona fallecida.

Para su creación, se procesan mensajes, audios, videos y descripciones de personalidad, con el objetivo de construir un modelo conversacional que reproduzca patrones emocionales y lingüísticos del ser querido.

Su funcionamiento se basa en grandes modelos de lenguaje, y su desarrollo ya es ofrecido por empresas en distintos continentes. Además, algunos usuarios recurren a plataformas como Replika o Character.ai para crear versiones personalizadas.

Alivio emocional sin aislamiento social

Un estudio desarrollado por la investigadora Anna Xygkou y el psicólogo Robert Neimeyer recopiló testimonios de personas que utilizaron griefbots tras la pérdida de un familiar.

Los participantes señalaron que estas interacciones les permitieron expresar emociones con mayor libertad, sin la presión social de “superar” rápidamente el duelo. Una de las conclusiones destacadas fue que el uso de griefbots no fomentó el aislamiento, sino que ayudó a mantener activos los vínculos sociales.

Riesgos psicológicos y advertencias

Pese a los posibles beneficios, especialistas citados por Scientific American recomiendan cautela. Advierten que estas simulaciones pueden dificultar la aceptación de la pérdida al reforzar la percepción de que el vínculo con la persona fallecida sigue siendo real.

El informe señala que entre el 7 % y el 10 % de las personas en duelo presentan estilos de apego ansioso, lo que podría derivar en relaciones dependientes o adictivas con los griefbots.

“Debemos considerar que cerca del 25 % de los usuarios intensivos de IA emocional desarrollan apego a sus herramientas digitales. Con los griefbots, ese riesgo podría ser mayor si no existe acompañamiento profesional”, alertó Paulet.

Un futuro con potencial, pero con límites

Académicos y filósofos comparan la relación con los griefbots con el vínculo emocional que generan los personajes de ficción: no son reales, pero producen sensaciones auténticas.

Esto abre nuevas posibilidades para la terapia del duelo, siempre que estas herramientas no sustituyan procesos psicológicos tradicionales y su uso sea supervisado.

“La IA está creando nuevas formas de mantener vivos los recuerdos, pero alrededor del 60 % de estas innovaciones aún no cuenta con marcos regulatorios que protejan a los usuarios emocionalmente vulnerables”, advierten especialistas.

