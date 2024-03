OPPO reveló en el Mobile World Congress 2024 el prototipo de su nueva generación de lentes de realidad asistida: OPPO Air Glass 3, que mediante una app móvil acceden a AndesGPT, el modelo de inteligencia artificial de la compañía, brindando una experiencia IA sin complicaciones.

Este año, OPPO se alió con Qualcomm Technologies Inc. y la startup AlpsenTek para presentar el nuevo algoritmo AI Motion, basado en la tecnología Hybrid Vision Sensing (HVS), brindando una mayor claridad a la fotografía y video de objetos en altas velocidades. Adicionalmente, OPPO mostró varios productos junto a más socios, incluyendo a Google, Qualcomm y MediaTek, anunciando que los usuarios de OPPO pronto podrán conectar sus dispositivos a Copilot de Microsoft, comprobando su compromiso por explorar experiencias tecnológicas mejoradas.

Acercando a los usuarios a experiencias IA con los lentes AR más ligeros del mundo

Gracias a su habilidad para comprender diversos tipos de datos, incluyendo texto, imágenes, video y audio, la tecnología de IA multimodal es capaz de procesar e interpretar casos de uso más complejos. Si bien los dispositivos de realidad extendida (XR, por sus siglas en inglés) presentan nuevas posibilidades, requieren funciones avanzadas y diseños ligeros para convertirse en un asistente inteligente personal y cotidiano. Con esta visión en mente, OPPO ha presentado el nuevo prototipo, Air Glass 3, para explorar las posibilidades de la tecnología IA con la colaboración entre dispositivos XR y smartphones.

Con un peso 50 gramos, OPPO Air Glass 3 cuenta con una guía de ondas de resina desarrollada por OPPO, con un índice de refracción de 1.70, una uniformidad de brillo de pantalla de más del 50% y un brillo ocular máximo de más de 1,000 nits. En conjunto, esto garantiza que el dispositivo brinde una experiencia de uso similar a la de los lentes normales, a la vez que ofrece la mejor pantalla a todo color de su clase. Gracias al acceso a OPPO AndesGPT con la app móvil Air Glass, los usuarios sólo deben presionar ligeramente la patilla del Air Glass 3 para activar el asistente de voz de IA para realizar distintas tareas.

OPPO Air Glass 3 es compatible con la interacción táctil para controlar fácilmente funciones como reproducción musical, llamadas de voz, presentación de información, navegación con imágenes a color, y más. Los lentes también integran tecnología campo de sonido inverso, un diseño acústico abierto con cuatro micrófonos, y otras innovaciones que mejoran el aislamiento del ruido para brindar una mayor calidad de audio y una protección de privacidad mejorada.

Impulsando la IA con OPPO AI Center

La IA ha sido un área central de inversión y desarrollo para OPPO durante años, y la compañía toma varias medidas para colocarla en el centro de su estrategia de crecimiento a largo plazo. El 20 de febrero inauguraron al OPPO AI Center, diseñado para concentrar sus recursos en el desarrollo e investigación de la IA e impulsar la exploración de tecnologías y aplicaciones de vanguardia centradas en el usuario, para llevar sus beneficios a todo el mundo.

Como parte de este compromiso, durante el segundo trimestre del 2024 en los mercados globales, la serie Reno11 5G y Find N3 Flip contarán con una serie de funciones de IA generativa, incluyendo OPPO AI Eraser. En el futuro, funciones de IA generativa se integrarán en más productos, incluida la próxima generación de la serie Reno, para que más usuarios experimenten un estilo de vida cómodo e inteligente impulsado por IA.

Al 31 de diciembre de 2023, OPPO ha registrado más de 3 mil 160 patentes globales relacionadas con IA. Basándose en años de experiencia técnica en la materia, OPPO publicó recientemente el informe “AI Smartphone”, con un análisis exhaustivo y una perspectiva sobre las futuras tendencias y aplicaciones clave en IA. El documento señala que los smartphones con IA sustituirán a los tradicionales y desencadenarán una revolución en la industria, misma que experimentará diversas actualizaciones y expansiones, creando un nuevo ecosistema que abarcará desde el desarrollo de recursos de cómputo, módulos de funciones, servicios nativos de IA, modelos lingüísticos de gran tamaño (LLM), hasta agentes de IA.

Construyendo un ecosistema de IA mediante la innovación colaborativa

Un ecosistema de IA maduro requiere una colaboración abierta con toda la industria. Como parte de su compromiso para lograrlo, los esfuerzos de OPPO en IA van más allá de sus propias innovaciones para abarcar múltiples colaboraciones con diversos socios globales.

En el MWC 2024, OPPO se unió a AlpsenTek —startup de sensores de visión de movimiento— y a Qualcomm para mostrar sus esfuerzos colaborativos pioneros en el uso de tecnología Hybrid Vision Sensing con el nuevo algoritmo AI Motion. Desarrollado bajo la dirección de OPPO, AI Motion es capaz de aclarar imágenes y realizar la interpolación de imágenes en alta frecuencia de fotogramas para su uso en cámaras de alta velocidad, basándose en una combinación de datos de imagen RBG tradicionales y datos de movimiento de detección de visión de eventos (EVS).

Usando AI Motion, los smartphones ofrecen soluciones avanzadas contra el desenfoque en imágenes, para capturar auténticos videos 4K a 960 cuadros por segundo. Aprovechar los datos EVS para la alineación precisa de objetos en movimiento entre fotogramas mejora tanto el rango dinámico como la resolución. Esta integración tecnológica amplía las posibilidades en la captura de imágenes y videos, elevando el potencial de creación de contenidos originales.

La tecnología líder de OPPO es reconocida en la industria por sus capacidades de IA

Durante OPPO ODC 2023, la compañía presentó su primer modelo de IA generativa autoentrenada, AndesGPT, que mejora el diálogo, personalización y colaboración entre dispositivos en la nube. Aprovechando las capacidades de AndesGPT, OPPO introdujo AI Eraser, una nueva función en la serie Find X7. Los visitantes del stand de Qualcomm en MWC 2024 comprobarán los impresionantes efectos creados por AI Eraser y el potente desempeño de imagen del OPPO Find X7 Ultra. En el booth de MediaTek, OPPO mostró las funciones de la app AI Eraser con OPPO Find X7.

Adicionalmente, múltiples productos innovadores de OPPO, incluyendo el Find X7 Ultra y la serie Find N3, son exhibidos en la sección Android Partner Walk de Google, como muestra de su colaboración a lo largo de los años en la creación de experiencias más inteligentes.

Durante el evento, OPPO y Microsoft anunciaron que colaborarán estrechamente y explorarán la tecnología de IA para mejorar la experiencia de usuario en distintos dispositivos. Próximamente, mediante Microsoft Link to Windows y un nuevo plugin, los usuarios de OPPO podrán utilizar Copilot para generar contenidos, traducir mensajes de texto y buscar direcciones en sus smartphones al conectarse a una PC.

Considerando el protagonismo de las startups en el desarrollo de la IA y otras tecnologías de vanguardia, OPPO aprovecha la oportunidad que le brinda el MWC 4YFN para presentar seis equipos de startups en la OPPO Inspiration Zone. Entre las innovaciones a demostrar, se incluye la tecnología sin contacto para monitoreo de salud, un sistema de diagnóstico inteligente para la auscultación cardíaca y pulmonar, un juego de realidad aumentada (RA) y otras aplicaciones que muestran el amplio potencial de las tecnologías de IA y sus usos.

Bajo su misión de marca, “Technology for Mankind, Kindness for the World”, OPPO invertirá en el desarrollo y aplicación de IA, al trabar estrechamente con socios de todo el mundo para introducir más productos y servicios líderes en la industria que aporten experiencias móviles mejoradas a los usuarios, creando un ecosistema tecnológico global más abierto y avanzado.