Con el regreso a clases, miles de familias en América Latina retoman sus rutinas en un contexto donde la tecnología se ha vuelto parte central de la vida diaria de los niños.

Hoy, estudiar, comunicarse y entretenerse ocurre en gran medida a través de dispositivos conectados a Internet, lo que ha transformado la forma en que los estudiantes aprenden y se relacionan con el entorno digital.

Un estudio de la empresa de ciberseguridad Kaspersky revela que el 63% de los niños peruanos utiliza Internet para estudiar, reflejando cómo esta herramienta se ha integrado a su vida escolar.

Además, el informe indica que:

31% usa aplicaciones de mensajería como WhatsApp o Telegram para comunicarse con sus compañeros.

37% incrementó su uso de redes sociales, incluso con restricciones de dispositivos en algunas instituciones educativas.

Pantallas también fuera del aula

El uso de dispositivos digitales no termina al finalizar la jornada escolar.

Al volver a casa, muchos niños utilizan computadoras, tabletas o teléfonos móviles para hacer tareas, investigar información, ver contenidos en streaming o interactuar con amigos.

Este escenario plantea una oportunidad importante para que las familias acompañen y orienten el uso de la tecnología, promoviendo hábitos que equilibren estudio, entretenimiento y bienestar.

Riesgos digitales que enfrentan los menores

A medida que Internet se vuelve parte central del aprendizaje y la socialización, también aumentan los riesgos relacionados con la seguridad digital.

Entre los principales peligros se encuentran:

exposición a contenidos inapropiados

pérdida de privacidad

contacto con personas desconocidas

ciberacoso

circulación de información personal sin control.

“Hoy, los niños y adolescentes utilizan Internet como una extensión natural de su vida cotidiana, muchas veces sin ser plenamente conscientes de los riesgos que esto implica”, explica Fabiano Tricarico, director de Productos para el Consumidor en América Latina de Kaspersky.

Recomendaciones para un uso seguro de Internet

Especialistas de Kaspersky recomiendan a los padres aplicar medidas prácticas para fortalecer la seguridad digital de los menores.

1. Establecer rutinas digitales

Definir horarios claros para el uso de dispositivos y promover pausas activas ayuda a equilibrar estudio, descanso y entretenimiento. También se recomienda ubicar los equipos en espacios comunes del hogar.

2. Proteger la privacidad

Es importante revisar junto a los niños la configuración de privacidad en redes sociales y limitar la información personal que comparten en línea, como ubicación o datos del colegio.

3. Promover relaciones digitales seguras

Los menores deben interactuar únicamente con personas que conocen en la vida real. También se les debe enseñar a identificar comportamientos sospechosos y a bloquear o reportar contenidos inapropiados.

4. Usar herramientas de seguridad digital

Las soluciones de ciberseguridad pueden ayudar a gestionar el tiempo frente a pantallas, bloquear sitios inapropiados y supervisar la actividad digital de los niños.

Entre estas herramientas se encuentran soluciones como Kaspersky Premium, que incluye la función Kaspersky Safe Kids, diseñada para apoyar el control parental y la protección en línea.