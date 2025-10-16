Una nueva interrupción en el servicio de YouTube sorprendió este miércoles 15 de octubre a millones de personas en todo el mundo.

Desde alrededor de las 18:00 horas, la popular plataforma de videos comenzó a presentar fallas que impidieron la reproducción de contenidos, generando una ola de reportes en redes sociales y sitios especializados como DownDetector.

Aunque tanto la versión web como la aplicación móvil se mantenían accesibles, el principal problema radicaba en la imposibilidad de reproducir videos.

Los intentos por ver cualquier contenido terminaban con un mensaje de error, lo que llevó a miles de usuarios a pensar inicialmente que se trataba de una falla en su conexión personal. Sin embargo, los reportes masivos confirmaron rápidamente que el inconveniente era global.

Más de la mitad de los reportes provinieron desde la app móvil

Según los datos de DownDetector, el 51% de los usuarios afectados reportó problemas desde la aplicación móvil, un 30% no podía visualizar videos y el 18% señaló fallas en el sitio web.

Otros mencionaron que, incluso cuando lograban acceder a la plataforma, esta funcionaba con lentitud y tardaba más de lo habitual en cargar los contenidos.

YouTube y Google aún no dan explicaciones

Hasta el momento, ni Google ni YouTube han ofrecido una declaración oficial sobre el origen del problema. La falta de información ha incrementado la incertidumbre entre los usuarios, quienes esperan una pronta solución.

En episodios anteriores, la compañía ha resuelto fallas similares en pocas horas sin brindar mayores detalles sobre sus causas.