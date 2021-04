Jalón de orejas

El Tribunal de Honor del Pacto Ético electoral acusó recibo de las campañas presidenciales tanto de Keiko Fujimori como de Pedro Castillo, las cuales no están respetando los protocolos establecidos como el distanciamiento mínimo y hasta el uso de mascarillas y protectores faciales.

Estrategia

Ante ello, el Tribunal de Honor exhortó a los organizadores de estos eventos en ambos partidos a que prioricen lo que se firmó en el Pacto Ético, es decir, que las campañas se realicen preferentemente por redes sociales o plataformas virtuales.

Desventaja

El problema de aceptar esta normatividad son las claras ventajas que podría dar Keiko Fujimori si es que no realiza viajes a las diferentes regiones del país, sobre todo aquellas en las que Pedro Castillo le ha sacado una considerable ventaja y en las que tiene redes de maestros haciéndole campaña.

Se separan

Un frente, llamado Partido Etnocacerista Revolucionario Unido, que está conformado y liderado por los etnocaceristas que purgaron prisión, está en proceso de reorganización y recolección de firmas para su inscripción como partido.

Radicales libres

Estos simpatizantes de Antauro habrían roto con este pues, afirman, desconoció el décimo congreso nacional de marzo de 2020 y se mandó por su cuenta en la alianza que tuvo con Unión por el Perú para las elecciones. Ellos apoyarán a Pedro Castillo.

Plazo

El pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso que los partidos políticos y movimientos regionales con inscripción vigente presenten como máximo hasta el 31 de julio de este año las solicitudes de inscripción de sus respectivos estatutos y reglamentos electorales.

Voto a voto

A propósito, la Onpe aún no termina de computar algunas actas que han sido observadas pero la diferencia entre Rafael López Aliaga y Hernando de Soto es de apenas 18 mil votos, es decir, casi nada entre el tercer y cuarto lugar.

Cifras estrechas

En cuanto a Keiko Fumori, alcanzó el segundo lugar solo con 238 mil votos más que López Aliaga y, a su vez, Pedro Castillo le sacó una diferencia de alrededor de 800 mil votos a la lideresa de FP. Todas estas cifras reflejan el gran ausentismo de la votación.

¿En falta?

La virtual congresista por Lambayeque María Jessica Córdova (Renovación Popular) fue denunciada ante la Fiscalía pues no habría declarado en su hoja de vida su cargo como gerente general en la empresa Lot Plus tal como figura en la Sunat. ¿Y el JNE no lo detectó?