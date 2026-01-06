En política, la verdad suele correr maratones mientras la mentira apenas avanza con patas cortas. Esta semana dejó fotos, muertos, desmentidos desmentidos y movimientos que, aunque maquillados de legalidad, huelen a déjà vu. Aquí, el repaso crítico-festivo de lo que algunos juraron que nunca pasaría… hasta que pasó.

Patas cortas

La captura del dictador Nicolás Maduro no solo puso en evidencia que las advertencias de EE.UU. no son en balde, también que –como se afirmó en innumerables ocasiones– militares cubanos custodiaban al sátrapa, una realidad que el régimen chavista y La Isla evitaron confirmar, y esta última, incluso, negó.

En evidencia

Ayer, Granma, medio oficial del régimen castrista, confirmó que en la operación estadounidense cayeron 32 escoltas cubanos, quienes pertenecían a la unidad de élite Avispas Negras. “Cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano”, añadió.

Miente, miente...

Sobre el tema, el portal independiente Cibercuba recordó que en 2019, cuando se le consultó el tema al canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, este aseguró que La Isla no posee fuerzas militares en territorio venezolano. Ese mismo año, Johana Tablada, alta funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, también lo negó, y luego el propio presidente cubano Miguel Díaz-Canel ratificó tal versión. ¿Y ahora?

Muerte anunciada

En el plano electoral, una luz de esperanza se enciende para la aspirante presidencial de Primero La Gente, Marisol Pérez Tello, pues el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 le concedió la apelación al rechazo de la inscripción de su plancha. Pérez Tello, cabe recordar, alega que hubo fallas en el sistema de inscripción del JNE. Quizá los hubo; pero ¿por qué algunos partidos o candidatos esperan hasta el último momento? Ay.

Su revancha

Pese a que su aceptación sigue alta, el presidente José Jerí podría enfrentar una moción de vacancia como titular del Parlamento –cargo que lo ha colocado en el sillón de Pizarro– por iniciativa del congresista Guido Bellido, expremier del golpista Pedro Castillo, quien busca destituir al ahora mandatario por disponer la reorganización de Petroperú. Aquellos de ideas trasnochadas nunca se cansan, parece.

La magia de Aladino

El fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez, concluyó la designación de la fiscal Julianna Chávez Hernández en el Caso Cuellos Blancos. Ella investigaba a su amigo y abogado José Luis Castillo Alva, el célebre “Pepe Lucho“. Casualidad o no, Chávez levantó el acta de la reunión entre Gálvez y Castillo el 15 de agosto de 2025, inmortalizada en una fotografía difundida por Latina.

Recordaris

La salida de Chávez podría ser algo normal, pero hay que considerar que ella misma registró, en documento oficial, que Tomás Gálvez, entonces fiscal supremo, se juntó con un abogado que era investigado por el mismo caso que llevó a su suspensión. Muy delicado.