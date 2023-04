David Carrillo, actor y director teatral, celebra 20 años de una de sus más altas dedicaciones: la formación de nuevos actores y actrices. En el 2003, David Carrillo creó su Taller de formación actoral, primero con su asociación cultural Plan 9 y posteriormente con su empresa Yestoquelotro. De este prestigioso taller hasta el día de hoy han egresado un total de 198 actrices y actores; entre los que podríamos mencionar a Federico Abrill, Vania Accinelli, Poly Ávila, Briana Botto, Gala Brie, Pedro Pablo Corpancho, Rodrigo Falla, Airam Galliani, Coco Gutiérrez, Carol Hernández, Job Mansilla, Alicia Mercado, Óscar Meza, Rocío Montesinos, Cristhian Palomino, Eduardo Pinillos, Rodolfo Reaño, Jorge Robinet, Darlene Rosas y Martín Velásquez, solo por nombrar a una veintena de ellos.

Para este año, el rebautizado Taller de formación teatral de David Carrillo ofrece un estudio más integral para aquellas personas que quieran dedicarse al teatro de manera comprometida. Durante ocho meses, los integrantes de este taller ejercitarán la constante búsqueda de la teatralidad, los principios de dramaturgia y las nociones de dirección escénica; así como un alto entrenamiento actoral en la acción escénica de forma consistente para la construcción de personajes al servicio de la historia.

“Darme cuenta de que mi vocación por enseñarle a actrices y actores a perfeccionar su técnica y mística acaba de cumplir 20 años ha sido totalmente revelador. En general, soy muy cultivador de mi memoria, suelo pasar revista de las obras que he hecho, de las entrevistas que he dado y, por supuesto, estar atento a la carrera que han ido desarrollando las egresadas y los egresados de mi taller es parte de mi quehacer diario. No puedo evitar sentir que el teatro que ellos vienen haciendo es, de cierta manera, una extensión de mi propio teatro. Y ahora muchos de ellos me dan luces de nuevos caminos” señala David Carrillo. “Uno enseña teatro para seguir aprendiéndolo”.

Para el desarrollo de este taller, David Carrillo ha llegado a un acuerdo con el Británico Cultural para que todas las sesiones se realicen en el Auditorio del Británico de San Borja, un ambiente ideal para la exploración escénica y la inspiración artística.

Los requisitos para postular a este taller es ser mayor de edad, tener una seria vocación teatral sin importar el nivel de experiencia, solicitar la información oficial al whatsApp +51 971 448 388, llenar un formulario y pasar la audición.

El taller inicia este jueves 4 de mayo e irá hasta el jueves 19 de diciembre del 2023. Las sesiones serán los martes y jueves de 10:00 am a 1:00 pm en el Auditorio del Británico de San Borja (Av. Javier Prado 2726, San Borja). Cupos limitadísimos.

DURACIÓN: Del 4 de mayo al 19 de diciembre de 2023

HORARIO: Martes y jueves de 10:00 am a 1:00 pm.

Todas las clases serán presenciales.

INFORMES E INSCRIPCIONES: WhatsApp +51 971 448 388

DAVID CARRILLO (Lima, 1976)

Reconocido gestor cultural, director y actor teatral, dramaturgo y maestro de actuación.

Ha sido director de 50 montajes teatrales, entre los que destacan “HUMEDAD” de Bárbara Colio (2023 y 2020), “LA CASA LIMPIA” de Sarah Ruhl (2016), “VANYA Y SONIA Y MASHA Y SPIKE” de Christopher Durang (2016), “SUEÑOS DE UN SEDUCTOR” de Woody Allen (2013), “EN LA OTRA HABITACIÓN (O LA OBRA DEL VIBRADOR)” de Sarah Ruhl (2011), “DEMASIADO POCO TIEMPO” de David Ives (2011), “EL CELULAR DE UN HOMBRE MUERTO” de Sarah Ruhl (2010), “EL NIÑO QUE CAYÓ DENTRO DE UN LIBRO” de Alan Ayckbourn (2008), “EL MISTERIO DE IRMA VAP” de Charles Ludlam (2007), “RECONTRAHAMLET” (2006, codirigida con Ricardo Morán), “LAS VACACIONES DE BETTY” de Christopher Durang (2003) y “El SHOW DE TERROR DE ROCKY” de Richard O’Brien (2001). También ha dirigido obras de su propia autoría como “LO QUE NOS FALTABA” (2019 y 2015), “IMPLOSIÓN/EXPLOSIÓN” (2019, coescrita con Federico Abrill) y “LOVE & CHILL” (2016, coescrita con Federico Abrill).

Ha sido reconocido por El Oficio Crítico como mejor director en los años 2011 y 2013, y sus puestas en escena de “LA TIENDITA DEL HORROR” de Howard Ashman y Alan Menken y “LO QUE NOS FALTABA” de David Carrillo como mejor montaje de comedia en el 2014 y en el 2015 respectivamente.

Como actor ha sido dirigido por Alberto Isola, Giovanni Ciccia, Aldo Miyashiro, Jaime Nieto, Mateo Chiarella, Sergio Llusera, Joaquín Vargas, Rodrigo Falla, entre otros, en obras como “UN MALDITO SECRETO” de Aldo Miyashiro (2023 y 2022), “EL DIARIO DE ANA FRANK” (2018) de Albert Hackett y Frances Goodrich, “LA TERQUEDAD” de Rafael Spregelburd (2017), “LA SANGRE DEL PRESIDENTE” de Aldo Miyashiro (2016), “CUERDAS” (2016) de Bárbara Colio, “UN SOMBRERO DE PAJA DE ITALIA” de Eugene Labiche (2013), “LA NONA” de Roberto Cossa (2008 y 2007), “YVONNE, PRINCESA DE BORGOÑA” de Witold Gombrowicz (2004), “HAMLET” de William Shakespeare (2000), “COMO TE DÉ LA GANA” de William Shakespeare (1998) y “CARNE QUEMADA” (1999 y 1994). También ha actuado en obras bajo su propia dirección como en “HUMEDAD” de Bárbara Colio (2023 y 2020), “EL MUEBLE (O TODAS ESAS COSAS QUE NUNCA NOS DIREMOS)” de Juan Carlos Rubio y Yolanda García Moreno (2023 y 2022), “CORPUS CHRISTI” de Terrence McNally (2018), “LO QUE NOS FALTABA” de David Carrillo (2015), “CHICO ENCUENTRA CHICA” de Rebecca Gilman (2015), “¿QUÉ TORTURA?” de Christopher Durang (2012), “PUERTAS COMUNICANTES” de Alan Ayckbourn (2012) y “ESPERANDO A PICASSO” de Steve Martin (2005).

Ha sido nominado a los premios Luces como mejor actor de teatro por “HUMEDAD” (2020) y “RADIO RIDÍCULO” (2021).

Desde el 2003 se ha dedicado ininterrumpidamente a la formación de nuevos teatristas a través de su propio taller.

