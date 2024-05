“Polifonía de huerequeques, antología de literatura infantil y juvenil, Región Lambayeque” (2022, Ed. Prometeo Desencadenado), es una antología producto de la investigación de sus compiladores Dandy Berrú Cubas y Joaquín Huamán Rinza. A la fecha, es la muestra más completa que se haya publicado de la región lambayecana. Como advierte Roberto Rosario, “el libro compila trabajos de excelente calidad literaria de los más destacados autores lambayecanos”. Y afirma que, “por esta labor titánica, y no exenta de crítica, no debe llamar a desmayo”. En una muestra tan vasta, no se puede pedir mayor rigor. Es un libro motivador que aspiramos genere una promoción de escritores y valiosas joyas” (p. 5).

VER MÁS: La crítica literaria de Antenor Orrego

Los compiladores

Dandy Berrú Cubas (Chiclayo, 1967) estudió Educación en la especialidad de Historia y Geografía en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Lambayeque). Obtuvo el segundo puesto en la I Bienal de Cuento y Poesía organizado por la Dirección Regional de Educación – Lambayeque (1997). Asimismo, ganó el Premio «Horacio Zevallos 2012», organizado por la Derrama Magisterial. Publicó los libros de cuentos “El Shulka”, “Última decisión”, “El rojo placer de las flores” y “La cuchara de papá” (2012). Joaquín Huamán Rinza (Cañaris, Ferreñafe 1962) es poeta y narrador. Su primera publicación poética data del año 1987, a través de la revista Literaria “Fastos”, en Lima. A partir del año 1991 activa intensamente en el quehacer cultural lambayecano. A inicios del 2000 publica la revista de poesía “Levitación Bárbara” y paralelamente edita la revista de Sociedad y Cultura “Rimashun Kañaripe”. Por este trabajo obtuvo el reconocimiento del Instituto Nacional de Cultura, el año 2004. En 2008 publica “Mitos y Leyenda de Kañaris”.

Huerequeques

La polifonía en literatura se entiende como la unión de dos o más voces melódicas independientes que nos brindan varias voces a la vez, lejos de la monofonía. Y en cuanto a los huerequeques, son pájaros de color gris ocre con manchas y líneas pardas, vientres blancos, con líneas blancas sobre los ojos, picos cortos, y patas largas y amarillentas. Los huerequeques se alimentan de insectos y lagartijas. Viven en huacas y arenales con poca vegetación. Tienen un fuerte canto que se suena como huere que-que-que-que-que.

Antología

La antología incluye textos de autores lambayecanos y residentes en esta región, que han contribuido al desarrollo de la cultura y literatura; por lo tanto, sus obras deben ser leídas por los niños y jóvenes del Perú. Sería muy buena práctica que los docentes difundan la poética y narativa de los autores de Lambayeque para gestar identidad y peruanidad. Esta antología incluye a 84 autores con su breve reseña biográfica. Anteriormente, se han editado libros y revistas, pero con esta antología se empieza a formar el corpus integrado de los autores especializados en el tema de la zona “donde las historias, mitos, leyendas, décimas, versos, los que ven la luz desde tiempos inmemoriales, y que nuestros ancestros los transmitías en sobremesa, alrededor de una fogata” (p. 11) como prologa Dandy Berrú.

Seleccionados

Se considera como autor del siglo XX a Juan José Lora y Olivares, identificado con Chiclayo. Asimismo, a Nicanor de la Fuente Sifuentes (Nixa), Alfonso Tello Marchena, Alfredo José Delgado Bravo, Estrella Mora Risco, autores líricos de la generación del 50. Debemos tener presentes a los pioneros —que en su momento fundaron y fortalecieron la APLIJ - Lambayeque—: Enrique Solano (+), Víctor Díaz Monge, María Ruiz Agüero, Nancy Toro, Oscar Vílchez (+), Dalila Huidobro, Carlos Ramírez Soto(+) Gilmer Alarcón, Leonela Márquez (+), Javier Guerrero, Rully Falla, Carlos Horna, José Luis Chimoy, Azucena Arrasco, Manuel Uceda (+),Carlos Bancayán, Arturo Rodríguez, Estrella Mora (+), Estuardo Deza, David Céspedes, Augusto Zorrilla, Javier Villegas, Mariana Llano, Nevenka Walsterdorfer, Juan Flores, Luis Hinojosa y Bernardo Tineo, entre otros.

Literatura infantil en Lambayeque

Lambayeque forma parte de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil del Perú y han organizado los encuentros nacionales en 1984, 1993 y 2019 (XXX - VIII Encuentro Nacional e Internacional denominado “Felipe Rivas Mendo, Raúl Ramírez Soto, en homenaje a Mariana Llano”). La actual directiva de APLIJ- Lambayeque está presidida por Dandy Berrú y conformada por Arturo Rodríguez, Madeleini Sosa, Javier Villegas, Germán Erazo y Nancy flores. Sus actividades las realizan en alianza estratégica con colectivos “Cuarto Menguante” y “Club de lectura Generación Z”, así como con la red educativa de lectura “Crecer leyendo”, por sus objetivos comunes en promover la lectura y fomentar la creatividad literaria.

PUEDE LEER: Fabel Santos y su travesía literaria con Moby Dick

Futuro

“Polifonía de huerequeques, antología de literatura infantil y juvenil, Región Lambayeque” incluye temas afectivos, soledad, identidad, aspecto social, etc.; las poesías y cuentos tienen el estilo directo y predomina el monólogo. Cierra con los narradores jóvenes, Darío Marcel Hernández y Ana Claudia Silva Orbegozo, ambos de 15 años, firmes promesas de la literatura lambayecana. Es plausible la calidad de las ilustraciones interiores, de Juan Carlos Briones Rojas, que conceden belleza a los contenidos.