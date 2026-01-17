Este 31 de enero se cierra la convocatoria para participar en el I Premio Infolectura de Novela Infantil 2026, organizado por la editorial Infolectura de Trujillo.

El concurso, enfatizó la organización, “busca reconocer y/o rescatar a escritores del norte del Perú, así como estimular la creación literaria para niños, y fomentar el gusto por los libros”.

“En el Perú, sobre todo al interior de sus regiones, hay buenos escritores que están esperando la oportunidad de mostrar su buena literatura. Ellos nos ayudarán a publicar libros que fomenten el hábito lector entre los niños y jóvenes”, comentó el director y gerente de Infolectura, Jorge Tume.

El escritor precisó que los participantes deben presentar una novela inédita de tema libre, escrita en español y dirigida al lector infantil. “Las novelas deben ser originales, inéditas, no publicadas, ni difundidas total o parcialmente; y no podrán haber sido premiadas anteriormente o estar pendientes de fallo en otros premios”, agregó.

“La extensión de las obras presentadas será de un mínimo de 40 y un máximo de 80 páginas, tamaño A4, a doble espacio y letra Arial de 12 puntos, y solo constarán de texto, sin ninguna ilustración”, detalló Tume Quiroga.

El también promotor cultural indicó que el ganador de este primer premio obtendrá el trofeo Infolectura y la suma de S/ 5 mil, además de la publicación de la novela (impresión de 50 ejemplares).

Este concurso está orientado a escritores mayores de edad, nacidos o residentes en estas regiones del norte del Perú: Áncash, La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura y Tumbes.