David Carrillo se presta a volver a subir a las tablas junto a Anneliese Fiedler para una tercera entrega de “Humedad” una comedia dramática escrita por la galardonada mexicana Bárbara Colio. Se trata de una historia que habla de la supervivencia del amor de pareja. “Estamos felices de poner brindar dos funciones más de esta obra que nos apasiona y más aún si es en una sala tan acogedora como el Teatro Británico”, declara el directo.

“Humedad” va por su tercer montaje ¿dónde radica el éxito que tiene con el público?

Creo que el éxito radica en que nosotros, Anneliese y yo aún disfrutamos y queremos dar más funciones aún. Sentimos que la obra aún tiene mucho que decir y que aún no se ha agotado. Es una propuesta que creció en el impacto visual y sonoro atrapando al público en la misma atmósfera que los personajes están viviendo.

En esta tercera entrega ¿te has dado licencia para corregir algo de la puesta en escena?

Si el teatro es perfectible función a función, imagínate cómo no lo va a ser temporada a temporada. El Teatro Británico tiene uno de los mejores equipos técnicos y artísticos de la capital, así que debo aprovechar esa virtud del espacio.

La obra nos habla de la convivencia y el tedio sentimental ¿cómo logras plantear estos dos temas sin caer en la desesperanza?

Desde la misma dramaturgia hay esperanza. La autora Bárbara Colio cree en el amor de pareja y le da la oportunidad de volver a emerger después del ahogo. Es una obra que gira alrededor del tedio de la pareja, a la necesidad de despertar atracción y de lo difícil que es ponerse en la piel del otro.

¿Qué puntos o temas nos plantea la obra para reflexionar?

Me gusta porque es una mirada adulta al tema de la pareja, a cómo volver a conectar, reanimar la pasión, terminar juntos.

¿Cuál es la metáfora social que nos plantea “Humedad”?

Que el individualismo está ahogando a la pareja como núcleo social. Que nos cuesta pensar en el otro.

Como director, ¿la comedia potencia el mensaje de una obra?

Estamos ante un drama, pero este es tan humano que no puede evitar que se asome el humor. Cuando como espectadores nos sentimos vinculados se nos asoma la risa. Uno no puede sonreír ante lo que no identifica.

¿Consideras que después de la pandemia el público valora más el teatro?

No lo sé. Todo ha quedado tan raro después de la pandemia. Creo que todavía no sabemos en qué nos hemos tornado. El teatro siempre estará ahí para aquellos que queramos reunirnos en vivo y en directo y tratar de entender qué es lo humano y el porqué de su conducta.

Hoy en día ¿qué busca el público en el teatro?

Lo que busca es una experiencia vívida. Algo que justifique salir de la casa, desconectarse de la interacción virtual en redes y dejarse llevar por una ficción que debe prometer regresarte mejor a la realidad.

