María Julia ha cumplido 20 años, pero como sucede siempre en el mágico mundo de la ficción, el tiempo no ha pasado por ella, sigue siendo la niña traviesa y amante de los animales que inspiró a Erika Stockholm para escribir su primer libro. La pequeña protagonista de “María Julia y el árbol gallinero” celebra dos décadas intacta. vigente, y su autora se suma al festejo.

“En estos 20 años Maria Julia siempre tuvo casa editorial y ha estado en librerías. eso es lo interesante. Para estas dos décadas, Planeta Junior ha publicado esta versión especial de tapa dura. Durante todos estos años ha tenido muchas versiones, ha vendido miles de libros y ha viajado por muchos países”, cuenta la también actriz.

¿Tu primer libro ha envejecido bien?

Lo veo vigente, es un libro muy actual, yo no sé si cuando lo escribí fui demasiada visionaria porque puse a María Julia cultivando sus lechugas orgánicas, antes que esta tendencia lograra cada vez más importancia. Además, está la gallina que no puede ser madre, que logra su sueño empollando huevos de otra ave, algo así como el in vitro. También hay temas como la diversidad e inclusión de los que hoy se habla.

¿Cuánto hay de ti en el personaje de Maria Julia?

Para mí, escribir el libro fue un ejercicio personal, fue un regresar a mi pasado, un viaje en el tiempo. Fue como reencontrarme, un trabajo lúdico y serio al mismo tiempo.

En el libro agradeces a tus padres por haberte permitido vivir rodeada de animales...

Cuando yo tenía la edad de María Julia también tuve una gallina negra, que al igual que en el cuento, no tenía gallo, pero estaba empollando, o sea la historia existe. Mi mamá me acompañó a buscar los huevos fecundados para la gallina, eran diferentes y de varios colores. Esta historia la adapté para que sea más simpática a nivel literario. Lo admito, mis primeros cuentos han sido inspirados en mi vida personal, pero conforme he ido avanzando con la escritura ya he tocado otros temas.

¿Cuándo se produce ese encuentro con la escritura en medio de tu labor televisiva?

Cuando trabajaba en América Televisión yo escribía mis libretos y tenía un horario de escritura diaria. Después de tres años renuncié, pero me quedó esa rutina de mis horas de escritura, sentí un vacío y dije: ‘tengo que escribir algo’. Ahí me di cuenta que podría escribir otras cosas y eché mano a mis memorias infantiles. Me propuse hacerlo como un proyecto personal .

Hay mucha disciplina en el oficio de la literatura.

Cuando la inspiración llega que te encuentre trabajando. Si quieres escribir tienes que enfocarte en ser disciplinado, no importa si no tienes nada que escribir, ya llegara algo, pero tienes que estar sentado con la hoja en blanco todas las horas que se requieran. Algo sale siempre.

¿Y la actuación dónde la dejaste?

La actuación continúa, he utilizado la actuación para las obras de teatro de las adaptaciones de mis libros que hemos hecho. Yo siempre creo un personaje para mí y también como me especialicé en ser cuentacuentos, entonces obviamente las técnicas de actuación me han ayudado a narrar.

¿Los niños deberían dejar las tablets y agarrar un libro?

Yo creo que los niños ya están hartos de la computadora y es el momento preciso para darles un libro. Leer es viajar, comprender al otro, ponerte en los zapatos de otras personas que jamás habrías tenido la oportunidad de conocer si no hubieras disfrutado de una historia. Un libro te permite vivir otros mundos y hacer volar la imaginación. Un placer que no tiene comparación.

Erika Stockholm

Escritora y actriz. “María Julia y el árbol gallinero” es el primero de sus doce libros. Stockholm es presidenta de “¡Al teatro por primera vez!”, asociación cultural cuyo fin es producir obras y llevar niños de escasos recursos al teatro.