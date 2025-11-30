Cercana la fiesta de la Navidad, los piuranos tendrán en sus manos un libro lleno de espiritualidad para compartirlo en familia. Hoy se hará la presentación de la obra literaria “Cabecitas rapadas: el milagro de la Fe”, del escritor doctor Walter Pintado, en la Feria Artesanal que se lleva a cabo en el Boulevard.

Una historia llena de amor, donde se narran historias de niños que padecen de cáncer y que son sanados gracias a su fe y a la oración, un medio que permite recibir la sanidad o la respuesta de Dios a una oración en esta Navidad.

EL TEMA

La obra trata de un problema social muy sensible como es el que atraviesan los niños que padecen cáncer en el Perú y el mundo. El autor va construyendo una historia llena de ternura, amor y de fe, basada en la oración a través de la cual obran sanaciones milagrosas.

“No olvidemos nunca que, para un cristiano, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, una confianza activa y personal en Dios y en las promesas de Jesús, que se manifiesta en la acción y obediencia, la revelación de Dios a través de milagros y profecías ”.

LA FE

A través de las páginas de esta obra, el autor nos invita a orar siempre y a creer con convicción que el poder de la oración reside en la conexión con Dios, permitiendo recibir guía, paz y fortaleza espiritual.