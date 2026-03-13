Un encarte de entretenimiento, donde el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio, entregará Diario Correo con los crucigramas de las ediciones 11 y 12 producida por “Otro Rollo”, para todos sus amables lectores, al comprar su diario este domingo 15.

Este suplemento “Crucimanía” podrá ser compartido por toda la familia, quienes podrán resolver los crucigramas. Además, en la última página podrá descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, que solo diario Correo te puede entregar.

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DE INTERÉS

Estas crucimanías se pueden convertir en una competencia saludable, o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todas las edades.

El encarte busca estimular el conocimiento con temas de interés general para todos. Basta este domingo adquirir el Diario Correo desde tempranas horas, en los quioscos más cercanos, para recibir gratis el encarte.

Debe saber que resolver crucigramas es un ejercicio mental que mantiene el cerebro activo, mejora la memoria a corto y largo plazo, y aumenta el vocabulario. Además, reduce el estrés al funcionar como terapia de concentración y agiliza el pensamiento crítico y la capacidad de asociación, aumentando la agilidad mental.