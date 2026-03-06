Este domingo vuelve la diversión en casa, con el encarte de entretenimiento, donde el reto de palabras pondrá a prueba tu ingenio.

Diario Correo pone a tu alcance los crucigramas de las ediciones 11 y 12 producida por “Otro Rollo”, para todos sus amables lectores, al comprar su diario favorito, este domingo 8, día dedicado a la mujer a nivel internacional.

PUEDES VER: Mañana podrás gozar de una gran crucimanía que te regala Diario Correo

PARA TODOS

Estas crucimanías se pueden convertir en una competencia saludable o en una actividad que se puede realizar en equipo compuesto por adultos y chicos, pues está hecho para todas las edades.

Además, el suplemento denominado “Crucimanía” podrá ser compartido por todos, quienes podrán resolver los crucigramas con diversos temas. Además, en la última página podrá descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, que solo diario Correo te puede entregar.

Ya lo sabes, este domingo a primera hora acude a tu quiosco favorito, adquiere tu diario y reclama gratis tu encarte que busca estimular el conocimiento. No se venderá por separado.

MIRA ESTO: La Mangachería se vistió de fiesta con tradiciones, cultura e identidad

BENEFICIOSO

Debemos resaltar que resolver crucigramas es un ejercicio mental que mantiene el cerebro activo, mejora la memoria a corto y largo plazo, y aumenta el vocabulario.

Además, reduce el estrés al funcionar como terapia de concentración y agiliza el pensamiento crítico y la capacidad de asociación, aumentando la agilidad mental.

También los crucigramas nos trae como beneficio la mejora de la agudeza mental, así como poner a desafío al cerebro para buscar, reconocer y recordar palabras.

Finalmente, nos ayuda a mantener el cerebro saludable y ágil, reduciendo el riesgo de demencia. También mejora la memoria y el lenguaje, y refuerza la capacidad de recordar cualquier información.