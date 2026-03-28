En el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Teatro, la comuna piurana presentará la obra “Quien gana las guerras” a escenificarse hoy desde las 10:00 a.m. en la rotonda de la Biblioteca Municipal Ignacio Escudero.

Esta puesta en escena es el resultado final de los talleres gratuitos de teatro que la municipalidad promovió durante el verano, reafirmando su compromiso con la formación artística de niños y jóvenes.

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ESCENIFICACIÓN

La obra ha sido escrita y será ​dirigida por el reconocido maestro Julio Zevallos, director de la Pequeña Compañía, grupo que este año celebra 24 años de sólida trayectoria en la escena nacional.

“Quien gana las guerras” invita al espectador a reflexionar sobre los conflictos humanos a través de la mirada fresca y renovada de los nuevos talentos formados en estos talleres municipales.

Tras más de dos décadas de labor ininterrumpida, La Pequeña Compañía sigue siendo un pilar fundamental en la descentralización de la cultura en el norte del país.

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REESTRENO DE OBRA

Asimismo, por la tarde se llevará a cabo el reestreno de la obra “El médico a palos” que abrirá la jornada del II Festival de Teatro Piurano, a partir de las 5:00 p.m.

Este es un proyecto organizado por la Asociación Pascal y Julián, producido por “Chumbeque produciones” en alianza con el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Piura y la Alianza Francesa.

La cita será en Espace Liberté, a espaldas de la Alianza Francesa de Piura.