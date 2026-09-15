Con gran entusiasmo se desarrollaron los Juegos Florales Escolares 2026 realizados en las II.EE. Fátima y Sagrado Corazón de Jesús, donde hubo diversidad de danzas, bailes y teatro, que alegraron los corazones por el orgullo peruano que se siente en cada paso.

El talento y la identidad cultural brillaron con fuerza. Los alumnos demostraron todo su talento, llevando al escenario el orgullo por nuestras tradiciones.

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LOS GANADORES

En la danza tradicional en la categoría “D”, la I.E. Peruano Canadiense (Ugel Piura) se llevó el primer lugar, con su danza Pastorcitas de Cujaca. El segundo puesto fue para Antonio Encina (Ugel La Unión) con Diablicos de Bernal y, el tercer lugar, fue para el Proyecto Euler (Ugel Sechura) con Los Chalanes.

En la categoría “E”, el primer puesto fue para Mariscal Castilla (Ugel Paita) con Sotas de Sechura, más atrás Las Capullanas (Ugel Sullana) con Los Zapateadores y el tercer puesto fue para la I.E. San Martín (Ugel Sechura) con Diablicos de Bernal.

Y es que la danza no solo se baila, también se siente, se vive y se lleva con orgullo. Por ello, en la categoría “F”, el ganador fue la I.E. Adele Garnier (Ugel Sechura), con Los Sotas. El segundo puesto fue para Mariscal Castilla (Ugel Paita) y El Capataz de Colán. El tercer lugar fue para Rosa Cardó de Guarderas (Ugel Sullana), con el Capataz.

En la categoría H, los alumnos en cada movimiento expresaron nuestra identidad cultural, demostrando que nuestras raíces continúan presentes y los estudiantes son los protagonistas para mantenerlas vivas.

El primer puesto fue para el CEBA Lázaro Orrego (Ugel Talara) y su danza Pasacalle Huancabambino, seguido de CEBA Ignacio Escudero (Ugel Chulucanas), con su baile Danza Festejo.

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BAILES MOERNOS

Cada presentación fue una expresión musical y una muestra del talento de los estudiantes. En la disciplina Baile Moderno, en la categoría “E”, la I.E. San Vicente de Paul (Ugel Sechura) obtuvo el primer lugar con Pasos cortos, voces vivas; el segundo lugar fue para UCV College (Ugel Piura) con Herida que donas y voces que unen; y, por último, Federico Villarreal (Ugel Talara) con Ritmos que unen.

Por la categoría “F”Perpetuo Socorro (Ugel Piura), con Yo sí puedo; más atrás la IE 14790 María Ignacia García (Ugel Sullana) con Latidos que transforman, ritmos que unen y, en el tercer puesto, Federico Villareal (Ugel Talara), con ”Talara también baila“.