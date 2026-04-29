El Centro Cultural Mansión Eiffel presentará la exposición colectiva de arte contemporáneo titulada “Mujer”, una muestra que reúne pintura y escultura con el objetivo de explorar la feminidad como concepto artístico y social.

La exposición se realizará del 15 de mayo al 5 de junio de 2026 en la Galería de Arte del Centro Cultural Mansión Eiffel, ubicada en el jirón Ucayali 170, en el Centro Histórico de Lima, a una cuadra de la Catedral de Lima.

La muestra propone reflexionar sobre la fuerza creadora asociada a la feminidad, entendida como energía vital, sensibilidad y vínculo con el entorno, mediante distintas estrategias plásticas como paisaje, abstracción y figura.

Cuatro artistas presentan propuestas con lenguajes independientes

La exposición reúne obras de los artistas:

Ruth Enciso

Ruth Huambachano

Gilmer Gómez

Vides Merino

Cada uno presenta propuestas con lenguajes plásticos independientes que, en conjunto, buscan ampliar la mirada sobre el concepto social y cultural de la mujer.

Las obras establecen un diálogo entre identidad, transformación y herencia cultural, ofreciendo distintas interpretaciones del significado de la feminidad desde el arte contemporáneo.

Exposición busca conectar con experiencias personales y sociales

La muestra busca generar conexiones emocionales y reflexivas con el público, vinculando el concepto de mujer con figuras como la madre y la abuela, así como con temas contemporáneos como el género, la deconstrucción y la inspiración artística.

El ingreso será libre para el público, lo que permitirá el acceso abierto a visitantes interesados en el arte contemporáneo y en reflexionar sobre los distintos significados culturales asociados a la figura femenina.

Fechas, horarios e inauguración

La inauguración oficial de la exposición está programada para el viernes 15 de mayo a las 7:30 p. m.

El público podrá visitar la muestra en los siguientes horarios:

Mañana: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.

10:00 a. m. a 1:00 p. m. Tarde: 2:00 p. m. a 7:30 p. m.

El espacio cultural está ubicado en una zona histórica del centro de Lima, lo que facilita el acceso a visitantes y turistas interesados en actividades culturales.