El Centro Cultural Mansión Eiffel presentará la exposición colectiva de arte contemporáneo titulada “Mujer”, una muestra que reúne pintura y escultura con el objetivo de explorar la feminidad como concepto artístico y social.
La exposición se realizará del 15 de mayo al 5 de junio de 2026 en la Galería de Arte del Centro Cultural Mansión Eiffel, ubicada en el jirón Ucayali 170, en el Centro Histórico de Lima, a una cuadra de la Catedral de Lima.
La muestra propone reflexionar sobre la fuerza creadora asociada a la feminidad, entendida como energía vital, sensibilidad y vínculo con el entorno, mediante distintas estrategias plásticas como paisaje, abstracción y figura.
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Cuatro artistas presentan propuestas con lenguajes independientes
La exposición reúne obras de los artistas:
- Ruth Enciso
- Ruth Huambachano
- Gilmer Gómez
- Vides Merino
Cada uno presenta propuestas con lenguajes plásticos independientes que, en conjunto, buscan ampliar la mirada sobre el concepto social y cultural de la mujer.
Las obras establecen un diálogo entre identidad, transformación y herencia cultural, ofreciendo distintas interpretaciones del significado de la feminidad desde el arte contemporáneo.
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Exposición busca conectar con experiencias personales y sociales
La muestra busca generar conexiones emocionales y reflexivas con el público, vinculando el concepto de mujer con figuras como la madre y la abuela, así como con temas contemporáneos como el género, la deconstrucción y la inspiración artística.
El ingreso será libre para el público, lo que permitirá el acceso abierto a visitantes interesados en el arte contemporáneo y en reflexionar sobre los distintos significados culturales asociados a la figura femenina.
Fechas, horarios e inauguración
La inauguración oficial de la exposición está programada para el viernes 15 de mayo a las 7:30 p. m.
El público podrá visitar la muestra en los siguientes horarios:
- Mañana: 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
- Tarde: 2:00 p. m. a 7:30 p. m.
El espacio cultural está ubicado en una zona histórica del centro de Lima, lo que facilita el acceso a visitantes y turistas interesados en actividades culturales.