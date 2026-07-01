El Instituto Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) anunció la edición XXXVIII del Festival Danza Nueva, uno de los encuentros más importantes de la danza contemporánea en el Perú. El evento se desarrollará del 11 de julio al 8 de agosto de 2026 en el Auditorio ICPNA Miraflores.

La programación reunirá a seis destacadas propuestas escénicas. Cuatro de ellas fueron seleccionadas mediante convocatoria pública y dos corresponden a obras comisionadas por el ICPNA: Sacrificial: la consagración de la primavera, que inaugurará el festival, y Romeo y Julieta, encargada en la edición anterior y que clausurará el evento.

Programación del Festival Danza Nueva 2026

11 al 14 de julio: Sacrificial: la consagración de la primavera , de La Trenza Cultural , con dirección y coreografía de Luz Gutiérrez y música de Abel Castro , una reinterpretación contemporánea del clásico de Igor Stravinski .

, de , con dirección y coreografía de y música de , una reinterpretación contemporánea del clásico de . 17 y 18 de julio: Cuerpos profundos , creación de Giorgio Ramos , interpretada por estudiantes del Ballet de Cámara de la Escuela Nacional Superior de Ballet.

, creación de , interpretada por estudiantes del Ballet de Cámara de la Escuela Nacional Superior de Ballet. 21 y 22 de julio: Tensar el presente/Hilar el futuro , de la compañía Íntegro , dirigida por Óscar Naters , que celebra los 40 años de trayectoria del colectivo.

, de la compañía , dirigida por , que celebra los 40 años de trayectoria del colectivo. 26 y 27 de julio: IN , propuesta de Médula Danza junto a Carla Picón , una experiencia escénica que combina danza, música y voz.

, propuesta de junto a , una experiencia escénica que combina danza, música y voz. 1 y 2 de agosto: El siervo , del Colectivo Angeldemonio , inspirada en la tradición de los Diablicos de Túcume y el sincretismo cultural del norte peruano.

, del , inspirada en la tradición de los Diablicos de Túcume y el sincretismo cultural del norte peruano. 7 y 8 de agosto: Romeo y Julieta, de Hevia Dance Company, dirigida por Pepe Hevia, con una reinterpretación musical de Fabián Arroyo sobre la obra de Serguéi Prokófiev.

Clases maestras

Como parte del festival, las compañías participantes ofrecerán clases maestras en el Auditorio ICPNA Lima Centro. Los detalles e inscripciones serán publicados en el portal cultural del ICPNA.