La Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima) 2026 rendirá homenaje a la poeta Blanca Varela y al escritor Alfredo Bryce Echenique durante su trigésima edición, que se realizará del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Exposiciones Jockey, en Santiago de Surco.

Organizada por la Cámara Peruana del Libro, la feria reunirá durante 16 días a autores, editoriales y lectores en una programación que incluirá más de 600 actividades culturales, entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, conciertos y espectáculos.

Un tributo a Blanca Varela en el centenario de su nacimiento

La edición 2026 conmemorará el centenario del nacimiento de Blanca Varela (1926-2009), considerada una de las voces más influyentes de la poesía peruana e iberoamericana del siglo XX.

El homenaje se realizará el martes 5 de agosto, a las 8:00 p. m., en el Auditorio Fundación BBVA - Blanca Varela, e incluirá una propuesta musical a cargo de Marty Torres.

Autora de títulos como Ese puerto existe, Valses y otras falsas confesiones, Canto villano y Ejercicios materiales, Varela recibió reconocimientos como el Premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Un reconocimiento a la trayectoria de Alfredo Bryce Echenique

La feria también recordará al narrador Alfredo Bryce Echenique (1939-2026), quien falleció este año y cuya obra marcó la literatura peruana contemporánea.

El homenaje tendrá lugar el martes 28 de julio, a las 8:00 p. m., en el Auditorio Fundación BBVA - Blanca Varela, e incluirá la presentación del libro Cuentos completos y un espectáculo de música criolla a cargo de Carlos Ardiles.

Bryce Echenique es autor de novelas emblemáticas como Un mundo para Julius, La vida exagerada de Martín Romaña, No me esperen en abril y Reo de nocturnidad, obras caracterizadas por el humor, la ironía, la memoria y la exploración de las relaciones humanas.

Una edición especial por los 30 años de la FIL Lima

La organización destacó que estos homenajes forman parte del compromiso de la feria con la preservación y difusión del patrimonio literario peruano.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Teleticket y en la boletería oficial del evento. Los precios van desde S/ 5 para estudiantes y docentes, S/ 7,50 de lunes a miércoles y S/ 10 de jueves a domingo y feriados. Además, la feria contará con buses gratuitos desde el Jockey Plaza y el Parque de la Amistad para facilitar el acceso del público.

La programación completa puede consultarse en el sitio oficial de la FIL Lima.