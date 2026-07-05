Tras el éxito de “Reggaetón Sinfónico”, Studio Tres apuesta nuevamente por llevar la música popular a un formato orquestal con “Salsa Sinfónica”, espectáculo que llegará el sábado 18 de julio, a las 8:00 p. m., al Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima.
La propuesta reunirá a más de 40 músicos, entre integrantes de una orquesta sinfónica, banda, voces y coros, para interpretar algunos de los temas más representativos de la salsa con nuevos arreglos musicales.
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Un recorrido por las leyendas del género
El repertorio incluirá canciones que marcaron la historia de la salsa y rendirá homenaje a artistas como Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Oscar D’León y Eddie Santiago, entre otros referentes de la música latina.
La producción promete combinar los tradicionales metales y percusiones de la salsa con la riqueza sonora de una orquesta sinfónica, ofreciendo una experiencia distinta para los seguidores del género.
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Música, danza y una puesta en escena de gran formato
Además de la interpretación musical en vivo, el espectáculo contará con bailarines, visuales, iluminación y efectos especiales para complementar la experiencia del público.
La dirección general estará a cargo de Grazia Rojas, la dirección musical será responsabilidad de Carlos Ramírez y la dirección artística estará liderada por Fito Valles.
Entradas disponibles
Las entradas para “Salsa Sinfónica” ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.