Tras el éxito de “Reggaetón Sinfónico”, Studio Tres apuesta nuevamente por llevar la música popular a un formato orquestal con “Salsa Sinfónica”, espectáculo que llegará el sábado 18 de julio, a las 8:00 p. m., al Anfiteatro del Parque de la Exposición, en Lima.

La propuesta reunirá a más de 40 músicos, entre integrantes de una orquesta sinfónica, banda, voces y coros, para interpretar algunos de los temas más representativos de la salsa con nuevos arreglos musicales.

Un recorrido por las leyendas del género

El repertorio incluirá canciones que marcaron la historia de la salsa y rendirá homenaje a artistas como Héctor Lavoe, Willie Colón, Rubén Blades, El Gran Combo de Puerto Rico, Grupo Niche, Frankie Ruiz, Gilberto Santa Rosa, Oscar D’León y Eddie Santiago, entre otros referentes de la música latina.

La producción promete combinar los tradicionales metales y percusiones de la salsa con la riqueza sonora de una orquesta sinfónica, ofreciendo una experiencia distinta para los seguidores del género.

Música, danza y una puesta en escena de gran formato

Además de la interpretación musical en vivo, el espectáculo contará con bailarines, visuales, iluminación y efectos especiales para complementar la experiencia del público.

La dirección general estará a cargo de Grazia Rojas, la dirección musical será responsabilidad de Carlos Ramírez y la dirección artística estará liderada por Fito Valles.

Entradas disponibles

Las entradas para “Salsa Sinfónica” ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.