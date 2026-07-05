El periodista chileno Alejandro Tapia presenta “No necesitamos banderas. Los Prisioneros en Perú”, una investigación que documenta la estrecha relación entre la emblemática banda chilena y el público peruano.

Publicado por Borrador Editores, el libro reúne archivos inéditos y más de 70 testimonios, incluidos los de los propios integrantes del grupo, para reconstruir más de dos décadas de visitas, conciertos y momentos que marcaron la historia del rock en ambos países.

La publicación cuenta con 204 páginas y fue editada en junio de 2026.

Del histórico concierto en Acho al reencuentro en los años 2000

La investigación parte del primer viaje de Los Prisioneros al Perú, en septiembre de 1987, cuando la banda se presentó en la Plaza de Acho en un concierto considerado por muchos seguidores como uno de los más importantes en la historia del rock peruano.

Según el libro, aquella visita tuvo un impacto que trascendió lo musical e influyó tanto en la escena subterránea como en grupos de pop y rock nacionales.

La obra también aborda episodios como el regreso de la banda en 1991 con el álbum Corazones, la incorporación del músico arequipeño Cecilia Aguayo? (No, en realidad el integrante mencionado es Robert Rodríguez?) En este caso, el texto promocional hace referencia a “un integrante nacido en Arequipa”, conocido por la prensa como “el prisionero peruano”, así como las entrevistas televisivas concedidas durante esa etapa y el retorno de la formación original en los años 2000.

Asimismo, repasa el incendio ocurrido en la discoteca Utopía, del que los integrantes lograron salir con vida, y los conflictos internos que desembocaron en una nueva separación del grupo.

Una investigación con testimonios inéditos

Tapia reconstruye la historia mediante entrevistas con músicos, periodistas, productores, promotores y asistentes a los conciertos, además de consultar documentación y archivos de la época.

El libro busca responder una pregunta que ha acompañado durante décadas a seguidores de la banda: ¿cómo logró un grupo chileno convertirse en un fenómeno cultural para miles de jóvenes peruanos?

Para el autor, la respuesta se encuentra en una historia donde la música se cruza con el contexto político, social y cultural que vivieron Perú y Chile durante las décadas de 1980 y 1990.

Sobre el autor

Alejandro Tapia es periodista y licenciado en Comunicación Social por la Universidad Diego Portales.

Es autor del libro “Ya viene la fuerza. Los Prisioneros 1980-1986”, fue editor de La Tercera Sábado, corresponsal en Chile del diario ecuatoriano El Telégrafo y actualmente se desempeña como docente en la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales.