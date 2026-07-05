Penguin Random House Grupo Editorial anunció la publicación de “Memorias de una limeña”, la nueva novela del escritor peruano Alonso Cueto, que llegará a las principales librerías del país a partir del 9 de julio de 2026.

La obra sigue la historia de Adriana Verón Tai-pe, una mujer que, próxima a cumplir 70 años, decide escribir sus memorias. Lo que comienza como un recorrido por una infancia privilegiada se transforma en una reflexión sobre las pérdidas, los silencios, la culpa y las decisiones que marcaron su vida.

A través de los recuerdos de la protagonista, la novela también reconstruye la transformación de Lima durante el siglo XX, en un relato donde la memoria y la ficción dialogan constantemente.

Una Lima que revive entre la historia y la ficción

Desde una casa frente al mar, Adriana reconstruye una ciudad marcada por los tranvías, los salones de baile y los cambios sociales de la época.

En el recorrido aparecen figuras históricas de la cultura peruana como Abraham Valdelomar, María Wiesse, José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Magda Portal y Felipe Pinglo Alva, integradas en una narración que combina hechos históricos y ficción.

Según la editorial, la novela propone una reflexión sobre la forma en que los recuerdos transforman el pasado y cómo la identidad se construye entre lo vivido, lo imaginado y aquello que nunca ocurrió.

Un autor con reconocimiento internacional

Alonso Cueto (Lima, 1954) es uno de los narradores más destacados de la literatura peruana contemporánea.

Su obra ha sido traducida a 18 idiomas y ha recibido reconocimientos como el Premio Herralde de Novela por La hora azul (2005), el Premio Anna Seghers, la Medalla Inca Garcilaso y una beca de la Fundación Guggenheim.

Actualmente integra la Academia Peruana de la Lengua.

Presentación con ingreso libre

La presentación de “Memorias de una limeña” se realizará el viernes 10 de julio, a las 7:30 p. m., en el Centro Cultural Inca Garcilaso, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El autor conversará sobre la obra junto al periodista Enrique Planas y la historiadora y escritora Natalia Sobrevilla. El ingreso será libre.