La Feria Internacional del Libro de Lima celebra su 30° aniversario con un cambio importante en su historia: la feria se trasladará al Centro de Exposiciones Jockey para su edición de 2026.

El anuncio fue realizado por la Cámara Peruana del Libro, organizadora del evento, que busca ofrecer una experiencia más cómoda y accesible para los visitantes bajo el lema “Más FIL Lima para más peruanos”.

La feria abrirá sus puertas el 22 de julio y mantendrá su programación cultural, la presencia de invitados internacionales y los tradicionales descuentos en libros.

Una nueva sede para mejorar la experiencia del público

El traslado responde al crecimiento del evento y a la necesidad de contar con una infraestructura de mayor capacidad.

Según la organización, el Centro de Exposiciones Jockey permitirá:

Mejor distribución de los espacios de exhibición

Auditorios más amplios para presentaciones y actividades culturales

Zonas recreativas para familias y público infantil

Mayor comodidad frente al clima invernal de Lima

El recinto cuenta con una arquitectura que facilita un tránsito ordenado y fluido, lo que busca evitar las aglomeraciones registradas en ediciones anteriores.

Más de medio millón de visitantes en su última edición

En sus tres décadas de historia, la feria se ha consolidado como uno de los eventos culturales más importantes del Perú.

En su edición más reciente, la FIL Lima superó el medio millón de visitantes, lo que refleja el creciente interés del público por la lectura y las actividades culturales.

“Cumplimos 30 años incentivando el hábito de la lectura y siendo el punto de encuentro cultural de las familias peruanas. Este cambio de sede es la evolución natural de una feria que ha crecido junto a sus lectores”, afirmó Ricardo Muguerza.

Ecuador será el país invitado de honor

Para la edición 2026, el país invitado de honor será Ecuador, cuya participación busca fortalecer el intercambio cultural y editorial en la región.

La presencia ecuatoriana formará parte de una estrategia para consolidar la FIL Lima dentro del circuito de ferias literarias más importantes de América Latina.