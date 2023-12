Gloria Portugal Pinedo (Trujillo, 1976) es poeta, narradora y docente. Licenciada en Educación, en Lenguas Extranjeras, por la Universidad Nacional de Trujillo. Publicó los poemarios “Insanías”, ganador del II Concurso de Poesía de Mujeres Scriptura (2010), y “Estrellas en el cieloraso” (2016). En 2014, obtuvo el Premio VI Bienal de Cuento Infantil ICPNA por su libro “Cuatrojos”. Sus textos aparecen en “Edición extraordinaria, antología general de la poesía en La Libertad” (1918-2018), de Bethoven Medina, y en la antología “Cuento liberteño. Panorama actual”, (2019) de Carlos Santa María. En literatura infantil-juvenil ha publicado el cuento “Cuatrojos” (2017) y no hace mucho difunde “El libro de los lugares lejanos” (Nectandra, 2022).

Cuatrojos

Gloria Portugal ganó VI Bienal de Cuento Infantil ICPNA 2104 gracias a su obra “Cuatrojos”, que tiene como protagonista a una niña miope y que ansía ver el mundo. Ella, indiferente al bullying o acoso de sus compañeros, encontró fortaleza espiritual y madurez en los libros, a los cuales los adopta como fieles amigos. Ella, ya usando los anteojos, resiste a las burlas de sus compañeros de aula. Sin embargo, le habían llamado despectivamente “Cuatrojos”, lo cual la hirió para siempre. Se refugia en su biblioteca en su domicilio, y entre sus páginas encuentra respuestas a sus reflexiones e interrogantes. Superando dificultades y con actitud, vence a la desesperanza al conocer satisfactoriamente al marqués de Carabás, el niño de sus sueños. Entonces, la apariencia física que se asume no limita, por el contrario, eleva la esperanza y la oportunidad.

El libro de los lugares lejanos

En este nuevo texto “El libro de los lugares lejanos” (2022), como sugiere el título, nos invita a viajar por los lugares más insólitos que nos albergan en nuestro planeta. Realidad y apertura al cosmos. Poesía a la altura de la imaginación de los niños que no solo esperan los versos con rima, sino que también piensan y razonan precozmente. En la línea creativa de “El principito”, del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), muy independientemente este libro, presenta más propiedad a nuestra realidad e identidad, los niños y los adultos que los acompañen en la lectura tendrán la oportunidad de viajar y asombrarse. Es un libro sui géneris, en su recreación el niño-joven lector, puede leer jugando y pintando. De la misma poeta contiene páginas con dibujos para colorear o pintar. Se lee y recrea, de manera que la psicología infantil puede asumir estas propuestas artísticas, recreativas y terapéuticas.

Paseo bajo el cielo

En la primera parte “Paseo bajo el cielo”, el lector infantil se asombra en la tierra entre “la avenida Baobabs” (p. 17), viajando puede descubrir “El gran desierto” (p. 21) que bien puede representar a los arenales del norte y sur peruano. “La canción de Moái” (p. 25) cuando se refiere a la estatua monolítica humanoide típico de la isla polinésica de Rapa, y, en el mismo poema reseña la historia de Rapa Nui, llamada originalmente “Te pito”, “El ombligo de la Tierra” que vivió en una isla del pacífico sur. Luego usa paráfrasis en el poema titulado “Esa playa existe” (p. 33) en el cual opina que los chanchitos cayeron del cielo. “Un río que parece mar, pero no es”, (p. 37) no lo nombra, pero se entiende que se refiere al río Amazonas por cuanto también nos habla de paiches y otorongos, y que al final sus aguas van a sumar al atlántico. En cuanto a la sierra, se refiere a “Las Islas flotantes” (p. 41) del lago Titicaca. El contenido de esta sección ubica a los niños en las áreas geográficas peruanas y que también corresponden a otras regiones del planeta. Transmite conocimiento, y si bien el infante no sabe de los lugares o personajes que se citan, aun ignorándolos, puede gozar del lenguaje estético y con ritmo adecuado del mensaje principal que se emite a satisfacción.

Cuando llegues a las nubes

En la segunda parte intitulada “Cuando llegues a las nubes, no te detengas” encontramos poemas bien logrados y que nos trasladan imaginariamente al ciberespacio y en “El lugar exacto” descubrimos que tantas “cosas suceden en el cielo: relámpagos, truenos, nubes, arcoíris. / Naves, cometas, pájaros los surcan. /Se aprenden y apagan estrellas” (p. 65). Nos enteramos que a veces “El cielo en una botella” (p. 69), una vez instruye y humaniza al niño con “El secreto del Yeti”: No comprendo por qué me temen, / si nunca me han visto/ ni por qué me juzgan sin conocerme (p. 77). En el poema “Momento en el jardín de la infancia” se dirige al infante, a quien se le insta a ser creativo ante esta sociedad y tiempos actuales “solo deberás pedirle más plastilina a tu maestra. /Y como eres un dios sensato/ no permitirás que tus criaturas se maten entre ellas/ ni destruyan su planeta” (p. 94). Es un libro de poemas accesibles y bellos, con desbordante en imaginación, poesía para ser leída y sentida en todas las edades. Asimismo, es poesía infantil-juvenil, que, con un estilo estético reflexivo, insta al entusiasmo a los más pequeños y, de esta manera, los hace partícipes de la belleza poética. Enhorabuena, Gloria Portugal, también nos representa en las creaciones para niños y jóvenes.