Hans Pier Jara Iglesias es un reconocido psicoterapeuta y docente universitario en la ciudad de Trujillo. Para sus amigos y colegas, Hans es un enamorado de construir espacios reflexivos para que las personas puedan mirarse desde sus talentos o habilidades. Sus estudiantes universitarios y del Centro Latino lo llaman simplemente “El Hans”. Su actividad profesional lo ha llevado a impartir conferencias en distintos países y compartir experiencias tanto en el ámbito psicológico y educativo. Hace poco, Hans presentó el libro MÁS ALLÁ DE LAS EXCEPCIONES, historia y reflexiones de la práctica centrada en soluciones.

En esta entrevista, Hans nos comparte sus reflexiones sobre la práctica centrada en soluciones, sus actividades en el Centro Latino y la importancia de la educación en la actualidad

Hola, Hans. Hace poco presentaste MÁS ALLÁ DE LAS EXCEPCIONES, un libro sobre la terapia centrada en soluciones que reúne aportes de varios especialistas. Como editor y autor de algunos estudios, dime qué significa una terapia centrada en soluciones.

Es importante partir reconociendo que es una práctica basada en la investigación, lo que hoy se conoce como práctica deliberada (se presta mucha atención a lo que funciona para las personas y cada encuentro terapéutico). Y en el encuentro mismo lo definiría como ese espacio donde cada profesional que hace un trabajo centrado en soluciones se esfuerza (disciplina) por asumir lo mejor de la persona y renunciar a hacerse alguna hipótesis sobre ella que limite la conversación en la construcción de soluciones. Quizá desde mi experiencia diría que es un lugar seguro para que cada persona pueda construir formas más preferidas de verse, narrarse y proyectarse al futuro. También es bueno, quizá, que se sepa que es un trabajo que se inició hace cuarenta y cinco años en Milwaukee, Estados Unidos, y que se ha expandido con prolijidad en Europa, Oceanía, Sudáfrica, Asia y en Perú –principalmente Trujillo–. Venimos haciendo el esfuerzo por continuar el trabajo.

¿Por qué publicar un libro como este?

Con la misma esperanza que se fundó el Centro Latino, sigue vivo el anhelo que más profesionales se topen con la invitación para conocer estas ideas y así se amplíe la posibilidad de que quienes acudan a ellas y ellos, sean escuchadas desde la dignidad, el respeto, la calidez y la posibilidad. Otra razón es hacer visible que desde Trujillo se realiza un trabajo serio en relación a la psicoterapia y esta metodología en particular, dejando la puerta abierta para que más personas se animen a publicar sus ideas y ampliar el camino recorrido.

Escribir y editar un libro es una tarea ardua, y publicarlo aún más. ¿Cómo se gestó el libro?

Parte de la mística del Centro Latino es construir espacios de cooperación; este libro honra ello, pues está construido por voces amigas/profesionales que hemos invitado a nuestra ciudad a facilitar cursos, seminarios y talleres. Y también por voces latinoamericanas que están haciendo un trabajo importante desde la práctica centrada en soluciones a favor de las personas que las buscan. Lo demás, tiene que ver con la paciencia y perseverancia del equipo, principalmente con el trabajo en la edición de los textos a cargo de Nadia y la maquetación por parte de Angela.

Es un libro de especialidad en la medida en que trabaja aspectos psicológicos; sin embargo, también veo un propósito pedagógico. ¿Para quiénes está dirigido el libro?

Está pensado para profesionales que trabajan desde la psicología, el trabajo social, la pedagogía, la enfermería y carreras afines que acompañan personas. También puede ser leído por el público en general, ya que está escrito de modo amigable.

Hans, veo que todo este trabajo está articulado a la labor del Centro Latino, lo has mencionado incluso. ¿Qué nos podrías decir sobre el Centro Latino?

Si le preguntaras a quienes van estudiar, suelen decir que es como una casa donde se conforma una familia y hay aroma a café (me sonrió). Si le preguntas a las personas que van a atenderse, dirían que es un espacio diferente, porque no parece un hospital o consultorio, sino que es acogedor y logran conectar con la esperanza. Yo solo agregaría que es una institución que lleva diez años haciendo un trabajo silencioso, sostenido, serio y conectado con la investigación cuantitativa y cualitativa (sobre todo esta última) para acompañar de la mejor manera posible a las personas a construir formas más preferidas de relacionarse y vivir. No conversamos con ellas desde sus problemas, sino desde su enorme capacidad humana.

Finalmente, Hans, en el libro noto una enorme preocupación por la labor docente, no solo en la reflexión problemática, sino en propuestas pedagógicas y didácticas. ¿Es importante reflexionar sobre los procesos de enseñanza - aprendizaje?

Claro que sí. Como educador, estarás de acuerdo conmigo Estamos en disposición de aprender de quienes vienen a que les enseñemos; si somos capaces de reflexionar sobre nuestra práctica y renunciar a la idea de que vamos a llenar algo (alguien), para en vez de ello asumir que el conocimiento surge del encuentro de las voces, mentes, personas que se disponen a aprender y enseñar.