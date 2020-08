El 2º Encuentro de Escritoras Peruanas viene recargado. Después la exitosa primera edición, desde hoy hasta el próximo viernes 14 de agosto se disfrutará de una mesa diaria con las mejores voces de la literatura, historia, arte, periodismo, feminismo y muchas otras disciplinas. Además, continuará con las presentaciones musicales en vivo y, en paralelo, el Festival de cine hecho por mujeres.

Le preguntamos a algunas de las participantes sobre el tema que desarrollarán en cada una de sus mesas. Aquí sus reflexiones:

Claudia Rosas, historiadora

Participa en la mesa “Lo que la historia olvidó contar” con Maruja Barrig, Claudia Salazar y Karen Bernedo (moderadora). Lunes 3 de agosto, 7 p. m. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

En general, la enseñanza de la historia del Perú a nivel escolar, tradicionalmente se refirió a las mujeres a través de casos de damas ilustres de nuestra historia como Santa Rosa de Lima, la Perricholi, la artista y famosa amante del virrey Amat; Micaela Bastidas, esposa del líder Túpac Amaru II y conocida por su activa participación en la rebelión de 1780, o Francisca Zubiaga, llamada la Mariscala, esposa del caudillo Agustín Gamarra y a quien se le atribuyen dotes masculinos. Estas mujeres, que en muchos casos se distinguían por su relación con un destacado personaje masculino, correspondían a los modelos de santa, mujer de mala vida, revolucionaria o mujer macho respectivamente. También son mencionadas Flora Tristán, Clorinda Matto de Turner o Mercedes Cabello, las literatas. Sin embargo, y más allá de las biografías, el papel de las mujeres no se veía reflejado en el proceso histórico nacional y estas se encontraban al margen de la historia oficial.

¿Por qué es importante volver nuestra mirada a la historia de las mujeres? Dependiendo de cómo construyamos un discurso histórico que incluya a las mujeres peruanas, estas serán formadas como mujeres del siglo XXI, lo cual nos va a permitir pasar del conocimiento al reconocimiento. A esto se suma el hecho de que los grandes cambios que se han venido produciendo en la situación de las mujeres en la actualidad, deben estar acompañados de transformaciones en el conocimiento y la enseñanza de la historia, donde se traduzcan estos procesos. Se trata de la construcción de una historia inclusiva que permita comprender cómo las mujeres han sido agentes de su propia historia en el pasado y son agentes de su propia vida en el presente.

Doris Moromisato, poeta

Doris Moromisato participa en la mesa “Una habitación propia. Cómo comenzar a escribir” con Leidy Loayza, Mariela Dreyfus y María Laura Hernández (moderadora). Viernes 7 de agosto, 7 p. m. (Foto: Archivo personal)

Una poeta ya lo es desde las primeras construcciones de su lenguaje, inclusive antes del hallazgo de la palabra escrita; por eso, su destino está marcado para siempre: donde la mayoría ve paisajes, cuerpos u objetos, una poeta ve metáforas y versos, la superficie de la vida como una posibilidad para el texto. El origen de mi poesía es la voluntad de derrotar el caos lingüístico que imperaba en mi infancia, la cual estaba signada por una amalgama de idiomas que dificultan la construcción de una identidad que presentía necesaria para no ser rechazada como ciudadana peruana.

La habitación propia de Virginia Woolf es el mínimo espacio vital que requiere toda mujer para trasladarse del espacio privado al público. Escribir, por lo tanto, para una mujer es un gesto de resistencia ante el silenciamiento patriarcal; porque en la creación literaria tener una voz, ser una sujeto antes que un objeto, es un permanente acto de afianzamiento a la libertad y la dignidad humana.

Becky Urbina, escritora

Participa como moderadora en la mesa “Literatura para peques del siglo XXI” con María Teresa Zúñiga, Jéssica Rodríguez, Andrea y Claudia Paz. Sábado 8 de agosto, 10 a. m. (Foto: Archivo El Comercio)

La literatura para niños y niñas es vista muchas veces como una literatura menor, pero en realidad implica todo un desafío: escribir literatura que pueda funcionar con ellos sin necesidad de subestimarlos, confiando en su capacidad crítica, invitarlos a cuestionarse, a imaginar, a ser lectores activos y no darles todo ya masticado. En ese sentido, me gustaría reflexionar si ya estando en pleno siglo XXI, somos capaces de ver a profundidad a quiénes nos dirigimos y de darles el lugar que se merecen, más allá de ser simplemente receptores de mensajes. También me gustaría incidir en que la literatura que se nos presenta en la infancia, muchas veces marca nuestra forma de acercarnos a la literatura en el futuro y por eso mismo, tenemos tremenda misión en la formación de los lectores que vendrán.

Sharún Gonzales Matute, periodista y activista

Participa en la mesa “Escritoras y militantes” con Claudia Cisneros, Melissa Ghezzi y Jimena Ledgard (moderadora). Miércoles 12 de agosto, 7 p. m. (Foto: Facebook Sharún Gonzales)

Soy periodista de formación y académica por mi compromiso con la justicia social. Como para muchas mujeres en la historia, escribir ha sido y es para mí una forma de expresar las opresiones que me afectan. Como mujer afroperuana, usualmente escribo en el borde de la visibilidad y la invisibilidad. La visibilidad que quiero lograr sobre temas que son comúnmente invisibilizados en nuestra sociedad. En ese sentido, escribir sobre el racismo y el antirracismo en el Perú suele ser un ejercicio didáctico. Mi experiencia escribiendo sobre antirracismo y sexismo racializado en la academia me ha enfrentado con límites estructurales que son al mismo tiempo sutiles y poderosos. La inclusión de las mujeres negras y afrodescendientes en la academia, la literatura, el periodismo, continúa siendo un reto al punto que aun cuando estamos dentro, quedamos fuera. ¿Cuántas mujeres negras y afrodescendientes conocemos en el mundo de las letras en Perú?

El programa completo

Son 11 mesas de diálogo y discusión que contarán con la participación de exponentes como Maruja Barrig, Tilsa Otta, Julia Wong, Doris Moromisato, Diana Miloslavich, Maria Luisa del Río, Claudia Rosas, Claudia Salazar, Karen Bernedo, Paola Ugaz, Rocío Ferreira, María Elena Ulfe, Leda Pérez, Ana María Guerrero, Karen Luy de Aliaga, Yeniva Fernández, Emilie Kesch, Leidy Loayza, Mariela Dreyfus, María Laura Hernández, María Teresa Zúñiga, Jéssica Rodríguez, Andrea y Claudia Paz, Becky Urbina, Paola Miglio, Rafaella León, Rosana López-Cubas, Juana Gallegos, Katya Adaui, María José Caro, Sophie Canal, Josefina Jiménez, Claudia Cisneros, Melissa Ghezzi, Sharún Gonzales, Jimena Ledgard, Carolina Trivelli, Fabiola León-Velarde, Paula Muñoz, Ana Núñez, Mariella Sala, Angélica Motta y Fátima Valdivia.

La homenajeada de esta edición será la historiadora María Emma Mannarelli y la ceremonia central será el viernes 14 de agosto, el último día del encuentro.

En este enlace podrá encontrar la descripción de las mesas https://bit.ly/3gezoHn y en el siguiente podrá inscribirse para participar como espectador: https://bit.ly/3gezoHn

Más información:

El espectáculo de cierre estará a cargo de Susana Baca

Al término de cada mesa, cantautoras peruanas ofrecerán un espectáculo con lo mejor de su repertorio. Entre ellas, Danitse, Laura Arroyo, Lelú Crayón, La Negra Valencia, Luzma Henríquez, Ele Mejía Julca, Denisse Bullard y Pamela Rodríguez.

Paralelamente, se desarrollará la tercera edición del Festival de cine hecho por mujeres

