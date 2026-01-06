La 168° muestra plástica “Ecología y medio ambiente” expone la Asociación de Artes Plásticas y Visuales Felipe Cossío del Pomar, la misma que será inaugurada hoy a partir de las 7:00 pm. en la sala de artes visuales del Museo Vicús.

Este evento es organizado por la subgerencia de Educación, cultura y deportes y el Museo Vicús de la Municipalidad de Piura y está dirigido a todos los piuranos.

ARTE Y NATURALEZA

Esta exposición se realiza con motivo de los 44 años de trayectoria cultural de la Asociación Felipe Cossío del Pomar, que dirige Hernán Pauta Salas, reafirmando su compromiso de promoción y difusión del arte y el pensamiento en la región.

La muestra pictórica “Ecología y medio ambiente” tiene el propósito de dar a conocer a la ciudadanía las propuestas creativas del arte visual, a través de obras que reflejan la intelectualidad, experiencia y el estudio de cada uno de los integrantes de la asociación.

“Cada obra, aquí reunida, es una voz que convoca a reflexionar sobre nuestra relación con la tierra, sobre el equilibrio frágil que sostiene la vida y sobre el compromiso ético que nos corresponde como sociedad. El arte no denuncia con estridencia: revela. No impone respuestas: despierta preguntas” , nos dice la poetisa Elvira Castro, en la presentación de la muestra.

LOS EXPOSITORES

“Desde el Museo Vicús, espacio emblemático de la cultura piurana, estas obras dialogan con nuestro pasado ancestral y con el futuro que estamos llamados a proteger. La ecología y el medio ambiente no solo son temas contemporáneos, son herencias que debemos preservar y legados que debemos cuidar ”, explica la poetisa.

Participan de esta muestra los destacados artistas Hernán Paula Salas, José “Yorkeli” Yovera Rivas, José Cahuana Alamo, Aníbal Gallardo, Roberth Torres Osipova, Carmen Espinoza, Lázaro Benites Baca, Gerónimo Velásquez, Dora Silupú Pasache, Elena Hidalgo Ramírez, Luizinho Timoteo Bernal y César Curay Ramos.

Además, los artistas invitados Wilmer Lalupú Flores, José Zeta Huertas, Juan Navarro Sánchez, Iván Farías Noé y Joao Aponte Vílchez.