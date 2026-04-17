La IV Feria Internacional del Libro de La Libertad (FIL La Libertad), que se realizará del 23 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Trujillo, promete traer de regreso la gran fiesta de la cultura en la capital de la región.

DE LUJO

La Cámara del Libro de La Libertad, organizadora de esta fiesta de los libros que tendrá como sede la plazuela El Recreo, anunció los nombres de los invitados estelares de la feria, entre los que resaltan personalidades importantes de las letras, de la intelectualidad y el periodismo.

Entre estas figuras han sido confirmados los autores nacionales Alberto Vergara, Umberto Jara y Christopher Acosta.

En el caso de Vergara, se trata de un reconocido politólogo y catedrático. Llega a la IV Feria del Libro La Libertad para invitarnos a reflexionar sobre el país que somos y el que queremos ser.

Sus estudios se centran en la democracia, el poder y la realidad política de los países andinos.

Respecto a Jara, cuenta con una destacada trayectoria en investigación periodística. Es autor de obras impactantes como “Abimael, El Sendero del terror”, “Ojo por ojo” o “Los secretos del túnel”.

Su trabajo se caracteriza por revelar los episodios más complejos de nuestra historia reciente con rigor, profundidad y una narrativa envolvente.

Y sobre Christopher Acosta, es una de las voces más influyentes del periodismo peruano. Natal de Trujillo, es autor del impactante libro “Plata como cancha”, una biografía no autorizada sobre César Acuña.

En 2019 recibió el Premio Nacional de Periodismo y ha revelado importantes casos de corrupción, fraude y crimen organizado en el país.

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